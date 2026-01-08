Giải mã biển báo lạ khiến cộng đồng mạng tranh luận ở TPHCM

Ngày 8/1, người dùng mạng xã hội lan truyền bức ảnh một cột biển báo có giao diện giống biển báo giao thông đường bộ, kèm theo thắc mắc về ý nghĩa của tấm biển.

"Người đàn ông ở Bình Dương đi Hồ Tràm - Bà Rịa Vũng Tàu thấy cái biển báo này lạ nên chụp lại và hỏi cộng đồng mạng. Nhưng 2.000 người comment (bình luận - PV) qua lại vẫn không ai biết nội dung chính xác là gì", dòng mô tả được lan truyền kèm bức ảnh.

Hình ảnh biển báo lạ lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Bình Dương 24H).

Quan sát đường viền màu đỏ, nhiều người phỏng đoán đây là biển báo cấm. Tuy nhiên, biểu tượng người đứng cạnh chiếc ô tô gây khó hiểu. Chính sự khó hiểu này đã dẫn đến những bình luận phỏng đoán khôi hài như "biển cấm dắt ô tô đi dạo", "cẩn thận có người quá giang", "cấm sờ vào xe", "cấm giỡn với tài xế"...

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ tại Phòng Quản lý Bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM) khẳng định tấm biển này không có trong quy chuẩn biển báo giao thông hiện hành tại Việt Nam (QCVN 41:2024/BGTVT).

Điều này cũng đồng nghĩa tấm biển không có giá trị pháp lý để buộc người tham gia giao thông phải tuân thủ hoặc bị xử phạt khi không tuân thủ.

Với con mắt chuyên môn, vị cán bộ Sở Xây dựng TPHCM cho rằng bản thân bức ảnh chụp biển báo đã để lộ ra nhiều chi tiết cho thấy đây là tấm biển "ngoại lai", không phải do nhà chức trách lắp đặt.

Thứ nhất, biển báo này được gắn trên một cột thép chữ I. Trong khi đó, các biển báo đường bộ sẽ gắn trên cột trụ tròn, sơn 2 màu trắng đỏ và có quy định cụ thể về chiều cao. Thứ 2, biển báo sử dụng loại sơn thường, không có lớp phản quang.

Theo quy định hiện hành, tổ chức, cá nhân tự ý lắp đặt biển báo trái quy định trên đường bộ sẽ đối mặt với nguy cơ bị xử phạt. Đồng thời, nhà chức trách giao thông sẽ lập tức tháo dỡ các biển báo sai quy định.

Trường hợp biển báo sai quy định được lắp trong đường nội khu của một dự án, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu chủ đầu tư dự án tháo dỡ.