Hơn 15m tường Hoàng thành Huế đổ sập

Chiều 4/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã có thông tin về sự cố đoạn tường phía Bắc Hoàng thành Huế bị hư hỏng, đổ sập.

Theo đơn vị quản lý di tích, lúc18h45 ngày 2/11, một đoạn tường Hoàng thành Huế tại khu vực đường Đặng Thái Thân (phường Phú Xuân, thành phố Huế) đã bất ngờ đổ sập với chiều dài hơn 15m, cách cổng Hòa Bình 50m.

Đoạn tường phía Bắc Hoàng thành Huế bị đổ sập do mưa lũ kéo dài (Ảnh: Sơn Thùy).

Sau khi sự cố xảy ra, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã rào chắn, bao che và đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm để cảnh báo người dân, du khách và cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

Đến ngày 3/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế phối hợp với Sở Xây dựng thành phố Huế khảo sát, đánh giá sơ bộ sự cố.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, phần tường bị sập gồm nhiều viên gạch vồ tách rời, thiếu tính liên kết khối. Quan sát bằng mắt thường nhận thấy tường được xây 3 lớp, bao gồm lớp trong và ngoài xây bằng gạch vồ, lớp giữa nhồi đất sét.

Các lực lượng khảo sát cũng ghi nhận một số đoạn tường lân cận có xu hướng nghiêng vào trong, xuất hiện vết rạn nứt, kết cấu yếu, có khả năng tiếp tục dịch chuyển nếu mưa lớn, nước dâng cao kéo dài.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã kiến nghị UBND thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan khảo sát, đánh giá, đề xuất giải pháp khắc phục sự cố.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, sớm khắc phục khẩn cấp sự cố; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo sự bền vững, an toàn cho các công trình thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Mưa lũ kéo dài khiến khu vực Đại nội Huế bị ngập sâu kéo dài (Ảnh: Vi Thảo).

Trước đó, trong các đợt mưa lũ lịch sử, nước sông Hương dâng cao đã gây ngập lụt nhiều công trình thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Tại Khu vực Đại nội Huế, nước ngập sâu 0,3m, các cung điện bên trong nước tràn vào đến hiên.

Riêng các lăng vua Gia Long, Thiệu Trị, Minh Mạng, Tự Đức, Đồng Khánh, Cung An Định, Lầu Tàng Thơ,… bị ngập 0,7-2m. Đoạn kè hồ ở lăng Tự Đức bị sạt lở khoảng 10m; hệ thống cột gỗ ở Trường lang Đại Cung Môn ngâm nước, nguy cơ ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình.