Lũ trên sông Hương dâng cao, nhiều tuyến đường ở Huế bị ngập trở lại

Chiều 2/11, tại địa bàn thành phố Huế tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to. Nước mưa từ các đồi núi cao chảy xối xả, tràn xuống gây ngập lụt cục bộ nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nước lũ trên sông Hương đã dâng cao trở lại, tràn qua công trình Đập Đá (nối phường Thuận Hóa và Vỹ Dạ). Cơ quan chức năng buộc phải rào đường, ngăn phương tiện đi qua để đảm bảo an toàn.

Ngày 2/11, nhiều nơi tại thành phố Huế xảy ra mưa to, đến rất to (Ảnh: Vi Thảo).

Tại phố Bà Triệu, Trường Chinh, Tố Hữu nối dài, Phan Chu Trinh, đặc biệt là các tuyến giao thông tại khu đô thị mới An Vân Dương, Đông Nam Thủy An,… đã có nhiều điểm bị ngập sâu trở lại, khi người dân chưa kịp khắc phục xong hậu quả do đợt lũ lớn gây ra.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế, trong 24h qua, vùng đồng bằng thành phố có mưa vừa, mưa to; vùng núi và trung du có mưa to, mưa rất to, có nơi đặc biệt to.

Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 10-40mm, vùng núi và trung du 50-120mm, có nơi cao hơn như Hương Sơn 229,4mm, Hương Phú 351,4mm, Thượng Nhật 322,4mm, Nam Đông 401,6mm.

Nước sông Hương dâng cao, tràn qua Đập Đá (Ảnh: Vi Thảo).

Dự báo từ chiều nay đến ngày 4/11, tại thành phố Huế tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Các xã A Lưới 1-5, Phong Điền, Bình Điền, Phong Thái, Hương Trà, Phú Bài, Hưng Lộc, Phú Lộc, Lộc An, Khe Tre, Nam Đông, Chân Mây - Lăng Cô, Long Quảng, có lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm.

Đường Lê Quang Đạo tại phường An Cựu, thành phố Huế bị ngập sâu trở lại (Ảnh: Vi Thảo).

Cơ quan chức năng cảnh báo, trong chiều và đêm nay, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long và sông Bồ tại trạm Phú Ốc đều có xu thế tăng dần đến mức xấp xỉ báo động 3.

Mức nước trên sông Truồi, Ô Lâu và các sông khác dao động ở mức cao, gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất.