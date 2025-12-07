Băng qua lũ dữ cứu dân Lâm Đồng, đội 86 ba lần lật mô tô nước

Ngày 6/12, anh Trương Minh Khoa (35 tuổi, ngụ Phan Thiết) quay trở lại xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc tỉnh Bình Thuận) để thăm hỏi và hỗ trợ người dân địa phương sau khi cơn lũ đi qua.

Anh cùng các cộng sự trong nhóm cứu hộ cứu nạn 86 và lực lượng chức năng đã bất chấp nguy hiểm, xông vào dòng nước xiết cứu hàng chục người khỏi trận lũ xảy ra vào ngày 4/12.

Khoảnh khắc gặp lại ân nhân, nhiều người dân không kìm được xúc động, họ ôm chầm lấy anh Khoa và bật khóc nức nở.

Xông vào vùng lũ cứu người

“Anh Khoa ơi, nhà em ở Tầm Hưng, em có một mẹ già và 2 con nhỏ đang mắc kẹt, nước chảy lớn quá, anh Khoa vào hỗ trợ em với ạ”.

“Anh Khoa ơi, con em vừa đầy tháng, gia đình đang mắc kẹt ở Phú Long, nước lên nhanh quá, anh đến cứu gia đình em với”.

Những dòng tin nhắn cầu cứu của người dân khu vực Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) liên tục gửi đến nhóm chat “Cứu nạn HTB 86” vào ngày 4/12 khi nước lũ tràn về khu vực. Nhận được thông tin, anh Trương Minh Khoa cùng các cộng sự trong nhóm cứu hộ cứu nạn 86 lên đường “nhận nhiệm vụ”.

Anh Khoa dùng loa hướng dẫn người dân tại xã Hàm Thuận Bắc ngày 4/12 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Khoa kể, tối 3/12, nước lũ bắt đầu đổ về khu vực tỉnh Bình Thuận cũ. Có kinh nghiệm cứu hộ, anh lập tức huy động các thành viên của nhóm cứu hộ cứu nạn 86 chuẩn bị mô tô nước, phương tiện, áo phao… sẵn sàng lên đường khi trời sáng.

Đến 5h ngày 4/12, gần 20 thành viên của nhóm cùng 4 mô tô nước và các xe bán tải xuất phát từ Phan Thiết đến thôn Hội Nhơn, xã Hàm Liêm (trước đây thuộc huyện Hàm Thuận Bắc).

Tại xã Hàm Liêm, anh Khoa và đồng đội dùng mô tô nước phối hợp lực lượng chức năng cứu được hơn 50 người mắc kẹt giữa dòng nước xiết, trong đó có cả người già và trẻ sơ sinh.

Hoàn thành nhiệm vụ ở Hàm Liêm, nhóm tiếp tục đến xã Hàm Thuận Bắc (trước đây là xã Hàm Trí).

“Đoạn này gần họng xả lũ nên nước chảy như dòng sông, hơn 10 hộ dân bị mắc kẹt ở bờ bên kia, họ phải leo lên nóc nhà cầu cứu. Chúng tôi đứng ở bờ bên này sốt ruột vô cùng, nhưng nước quá mạnh nên không thể mạo hiểm”, anh Khoa kể.

Anh cho biết nhóm cứu hộ cùng lực lượng chức năng đã họp bàn để đưa ra phương án cứu người sớm nhất có thể, vì nước lũ dâng rất nhanh, chậm trễ đồng nghĩa với mất cơ hội tiếp cận.

Mô tô nước của nhóm cứu hộ 86 di dời người dân tại phường Hàm Thắng tối 4/12 (Ảnh: Người dân cung cấp).

Đứng từ bờ bên này, anh Trương Minh Khoa cầm loa trấn an người dân đang mắc kẹt ở bờ bên kia, đồng thời hướng dẫn họ tập trung một chỗ để thuận tiện cho việc cứu hộ.

“Các mô tô nước của chúng tôi lần lượt băng qua dòng lũ để sơ tán người dân. Có hai vợ chồng mắc kẹt trên nóc nhà, khi được đưa sang được bờ an toàn, họ xúc động khóc rất nhiều. Trong lúc cứu hộ, mô tô nước của nhóm bị lật 3 lần, may mắn anh em có kinh nghiệm nên xử lý kịp thời”, anh Khoa nhớ lại.

Buổi chiều cùng ngày, nhóm cứu hộ 86 tiếp tục đến khu phố Tầm Hưng, xã Hàm Thuận (trước đây là thị trấn Ma Lâm) để ứng cứu người dân.

Đến tối, nhóm anh Khoa có mặt tại phường Hàm Thắng. Tại đây, anh leo lên mái nhà phát loa kêu gọi người dân nhanh chóng di dời vì nước lũ đang tràn về. Chiếc mô tô nước của nhóm liên tục hoạt động, chở người dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Xin tiền mẹ quay lại tặng người dân

Sáng 5/12, nước lũ tại khu vực Bình Thuận bắt đầu rút, anh Khoa quay lại hiện trường tiếp tục công tác hỗ trợ. Theo anh, những gì còn sót lại sau một đêm mưa lũ là khung cảnh tan hoang, đổ nát.

Căn nhà tại thôn Phú Thái, xã Hàm Thuận Bắc bị nước lũ cuốn trôi chỉ còn lại bức tường (Ảnh: Người dân cung cấp).

Cùng lúc đó, nhiều nhóm thiện nguyện khác cũng đến hỗ trợ phát lương thực, nấu ăn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Không thể đứng nhìn những khó khăn của bà con sau lũ, sáng 6/12, anh Khoa xin mẹ 120 triệu đồng để đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

“Tôi đến xã Hàm Trí cũ, hai vợ chồng mắc kẹt trên nóc nhà 2 ngày trước chạy ra ôm tôi khóc nức nở. Họ nói nếu không có tôi cứu chắc họ đã không qua khỏi”, anh chia sẻ.

Điều khiến anh bất ngờ là cảnh tượng hoàn toàn khác so với hai ngày trước. Nơi anh từng lướt sóng vượt qua dòng nước xiết, giờ hiện ra một căn nhà. Bên trong, đồ đạc ngổn ngang, bùn đất và rác bám đầy.

“Ngày tôi đến cứu hộ, khắp nơi toàn nước. Tôi nghĩ đó là con sông nên nước mới chảy xiết như vậy. Hôm nay quay lại, nước rút hết, đường sá lộ ra, chẳng có con sông nào cả”, anh Khoa nói.

Trở lại khu vực từng tham gia cứu hộ, anh chứng kiến cảnh nhà cửa đổ sập, nhiều người phải sang ở nhờ hàng xóm, có căn nhà nứt toác, nằm xiêu vẹo.

Anh Khoa cho biết, toàn bộ số tiền mẹ gửi sáng cùng ngày anh đã trao cho người dân. Tùy hoàn cảnh, có gia đình được hỗ trợ 5-6 triệu đồng, có gia đình anh tặng 500.000-1 triệu đồng.

Người phụ nữ ôm chầm lấyân nhân" đã cứu vợ chồng mình, nay anh Khoa quay lại tặng tiền cho chị (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ hỗ trợ người dân trong những ngày vừa qua, ở các đợt lũ tháng 10 và tháng 11, nhóm cứu hộ cứu nạn 86 cũng sử dụng mô tô nước để di dời hàng trăm người dân vùng lũ tại tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Phú Yên cũ.

Sau khi nước rút, các anh lại quay trở lại phát lương thực, hỗ trợ tiền để người dân sớm ổn định cuộc sống. Toàn bộ kinh phí đều do các thành viên trong nhóm tự đóng góp, không kêu gọi từ bên ngoài.

“Trước giờ anh em chúng tôi có bao nhiêu kinh phí thì sử dụng bấy nhiêu. Còn tiền thì còn đi cứu trợ, hết tiền thì nghỉ. Tiền anh em góp vào rồi cùng nhau đi tặng bà con, không kêu gọi, không phải báo cáo hay sao kê gì cả. Mình làm vì tấm lòng, không phải vì trách nhiệm”, anh Khoa tâm sự.