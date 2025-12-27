Vận động bị can gây rối trật tự ra đầu thú sau nhiều tháng lẩn trốn

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây Công an xã Hoàng Hoa Thám đã vận động thành công một đối tượng bị truy nã về tội Gây rối trật tự công cộng ra đầu thú.

Đối tượng là Nguyễn Văn Hiếu (SN 2004, trú tại thôn Nội Linh, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên). Trước đó, Hiếu bị Công an huyện Tiên Lữ (cũ) khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Văn Hiếu bị truy nã ra đầu thú tại Công an xã Hoàng Hoa Thám (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ cuối tháng 5/2024, bị can bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin truy nã, Công an xã Hoàng Hoa Thám tập trung xác minh, nắm tình hình cư trú và diễn biến của đối tượng.

Lực lượng công an phối hợp chính quyền địa phương và gia đình kiên trì tuyên truyền, phân tích chính sách khoan hồng đối với người tự nguyện ra đầu thú.

Nhận thức được sai phạm và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, Nguyễn Văn Hiếu đã đến Công an xã Hoàng Hoa Thám đầu thú.

Công an xã đã hoàn tất thủ tục, bàn giao bị can cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xử lý theo quy định.