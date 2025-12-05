Đêm không ngủ cứu người mắc kẹt nơi rốn lũ Hàm Thắng ở Lâm Đồng

Sáng 5/12, bà Phan Thị Hồng Thắng (57 tuổi, ngụ phường Hàm Thắng, Lâm Đồng) nhận thông báo từ chính quyền địa phương về việc xả tràn, yêu cầu những hộ dân vùng trũng thấp di chuyển đến nơi an toàn.

Bà Thắng cùng 3 chị em gái vội gom một ít quần áo, di tản đến nhà thờ Kim Ngọc, cách nhà khoảng 1km để tránh lũ. Đúng như dự báo, đến chiều cùng ngày, nước từ thượng nguồn đổ về khiến khu vực nhà bà Thắng ngập gần tới nóc.

Chạy lũ liên tiếp

Đây là lần thứ 2 trong một tháng gia đình bà Thắng phải chạy lũ. Người phụ nữ đánh giá trận lũ này lớn hơn trận lũ tháng trước, ngang bằng với trận lũ lịch sử năm 1982.

“Trận lũ trước mới dọn dẹp xong, vừa ổn định thì xảy ra tiếp trận này. Việc dọn dẹp sau lũ thật sự quá vất vả”, bà Thắng buồn rầu.

Người dân vùng ngập được chính quyền đưa đến nơi tránh lũ an toàn (Ảnh: Phước Tuần).

Ngồi trong nhà thờ Kim Ngọc, ánh mắt đượm buồn nhìn dòng nước chảy xiết, bà Trần Thị Hồng Thắm (64 tuổi, ngụ phường Hàm Thắng) thở dài: “Tan nát hết rồi”.

Bà Thắm cũng là người phải chạy lũ vì khu vực nhà nằm ở vùng trũng thấp. Trận lũ một tháng trước đã khiến gia đình bà thiệt hại nặng, nhiều tài sản hư hỏng.

“Sau lũ, tôi về nhà thì hàng rào đổ sập, đồ đạc gần như hỏng hết. Bàn ghế, giường tủ gỗ ép ngấm nước rã ra; tivi, tủ lạnh, nệm cũng hỏng. Tôi còn phải tốn thêm một triệu đồng thuê người chở đồ hư đi vứt”, bà kể.

Sau khi dọn dẹp bùn đất, bà Thắm được con gái và người thân hỗ trợ hơn chục triệu đồng để mua sắm vật dụng cần thiết. Thế nhưng, chỉ một tháng sau, lũ lại ập đến, khiến người phụ nữ tuổi lục tuần suy sụp.

Nước dâng cao ngập đồ đạc của người dân (Ảnh: Phước Tuần).

“Khu vực này công việc ít, không làm ra tiền, nhưng thiên tai cứ ập đến thế này thì thật sự người dân rất khổ sở. Giờ tôi không dám nghĩ đến cảnh nước rút, về nhà sẽ trông như thế nào”, bà Thắm chua xót nói.

Chìa tay

Trận lũ lớn khiến quốc lộ 1 qua phường Hàm Thắng ngập sâu, giao thông tê liệt. Trong đêm 5/12, lực lượng chức năng phải chốt chặn, không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Nghe tin nước đã tràn vào nhà, ông Võ Tấn Lập (53 tuổi) đứng ngồi không yên, lo cho người vợ đang ở nhà một mình. Tan ca chiều, ông vội đón con gái rồi chạy về hướng nhà. Khi đến đoạn đường bị ngập, hai cha con gửi xe, lội nước trở vào.

Cha con ông Lập lội trong nước ngập sâu (Ảnh: Phước Tuần).

Khi đến đoạn nước ngang bụng, hai cha con nắm chặt tay nhau cố gắng vượt qua. Đúng lúc đó, chiếc xe tải cỡ lớn của nhóm anh Trần Công Khanh (SN 1994) chạy tới. Thấy xe, hai cha con như tìm được điểm tựa, ánh mắt hướng về phía anh Khanh đầy khẩn cầu.

Không đợi họ cất lời, anh Khanh liền gọi lớn: “Hai cha con đi không, lên xe nào”. Lời mời ấy như chiếc phao cứu sinh. Mọi người trên thùng xe nhanh chóng chìa tay kéo họ lên. Khi ấy, trên xe đã có gần 10 người trong hoàn cảnh tương tự.

Chiếc xe tiếp tục băng qua nhiều đoạn ngập sâu. Hễ gặp ai đang lội bộ giữa dòng nước xiết, giọng anh Khanh lại vang lên mời lên xe.

“Chúng tôi là dân địa phương. Thấy đường ngập, nhiều người không về được nhà. Anh em có xe tải thì dùng để hỗ trợ, không lấy tiền. Nhiều người thương đưa tiền cảm ơn nhưng chúng tôi nhất quyết không nhận”, anh Khanh chia sẻ.

Người dân được xe tải hỗ trợ đưa qua đoạn ngập sâu (Ảnh: Phước Tuần).

Trường hợp của anh Khanh không phải ngoại lệ. Trên đoạn đường ngập này, phóng viên Dân trí ghi nhận hàng chục xe tải, xe công nông và xe cứu hộ cùng chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ. Không chỉ chở người qua đoạn nguy hiểm, các phương tiện còn nhận chở cả xe máy, giúp bà con tránh thêm thiệt hại.

Khẩn cấp cứu người

Không chỉ những người cần được đưa qua đoạn ngập để về nhà, mà những hộ bị kẹt lại trong lũ dữ cũng nhận được hỗ trợ kịp thời.

Khi hay tin khu vực Hàm Thắng có khả năng ngập nặng, nhiều đội nhóm tìm kiếm cứu nạn và trợ giúp nhân đạo (SOS) đã mang theo nhu yếu phẩm và phương tiện đến ứng cứu.

Trong đó, Đội SOS Vĩnh Long và SOS Vũng Tàu có mặt từ rất sớm, triển khai tìm kiếm tại những điểm người dân phát tín hiệu cầu cứu.

Đến 22h30, điện thoại của anh Trần Huỳnh Hoài Phong (Đội trưởng SOS Vĩnh Long) reo lên. Đầu dây bên kia là một người đàn ông lớn tuổi, giọng run rẩy thông báo nhà đang ngập sâu và khẩn thiết nhờ giúp đỡ.

Anh Trần Huỳnh Hoài Phong lái xuồng cứu người (Ảnh: Lê Trai).

Sau khi người đàn ông xác định vị trí, anh Phong nhờ một người dân địa phương làm hoa tiêu dẫn đường. Phóng viên Dân trí cũng theo cùng để hỗ trợ và ghi lại cuộc giải cứu.

Chiếc xuồng máy của Đội SOS Vĩnh Long chở bốn người, hướng vào căn nhà đang cần cứu hộ. Khu vực này nằm trong một con hẻm cách quốc lộ 1 khoảng 500m, nước ngập sâu và chảy xiết.

Khi thấy xuồng cứu hộ, người đàn ông rọi đèn pin ra hiệu. Anh Phong lập tức cho xuồng tiếp cận, đón ông và vợ lên xuồng, đưa đến nơi an toàn.

Người đàn ông là ông Huỳnh Hữu Phúc (67 tuổi). Trước đây, vợ chồng ông sống ở Mũi Né, mới chuyển về đây mua nhà được khoảng một tuần.

“Nước lớn quá, vợ chồng tôi không kịp rời đi nên bị kẹt lại. Nhờ cháu cho số điện thoại đội cứu hộ, tôi mới liên lạc được. Trước khi các anh đến, chúng tôi rất lo lắng vì nước dâng quá nhanh”, ông Phúc nói.

Ông Phúc được đội cứu hộ của anh Phong đưa ra khỏi vùng ngập (Ảnh: Phước Tuần).

Trước trường hợp gia đình ông Phúc, anh Phong cho biết anh vừa cứu một phụ nữ khác đang ôm bịch đồ, ngồi trên nóc nhà mấp mé mặt nước. Theo anh Phong, anh nhận được tin nhắn khẩn cầu của một cô gái nhờ cứu mẹ đang ở nhà một mình. Anh và một thành viên trong đội lần theo định vị để tìm.

Khi đến nơi, anh Phong thấy người phụ nữ ngồi run rẩy trên mái nhà, nước chỉ còn vài tấc nữa là ngập đến nóc. Khi được đưa xuống xuồng, bà mừng rỡ, liên tục nói lời cảm ơn.

“Cô ấy bảo có lúc muốn buông xuôi, nhưng nghe tiếng xuồng máy của tụi tôi nên cố hô hoán. Người dân xung quanh biết hoàn cảnh nên rọi đèn điều hướng, nhờ vậy chúng tôi mới tìm thấy cô”, anh Phong kể.

Đến 1h ngày 5/12, khi phần lớn người dân đã yên giấc, những đội cứu hộ vẫn len lỏi trong đêm, đi theo từng lời kêu cứu với mong muốn không ai bị bỏ lại phía sau.