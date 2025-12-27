Sẽ cấp học bổng cho sinh viên dân tộc thiểu số đi đào tạo ở nước ngoài

Tối 27/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và báo Vietnamnet tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 12 năm 2025.

Sự kiện vinh danh 150 tấm gương ưu tú đại diện cho 53 dân tộc đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong số này có 29 em đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; 10 em đoạt giải Nhất, Nhì trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và quốc tế; 25 em đạt giải cao hoặc giành huy chương tại các cuộc thi nghệ thuật - thể thao quốc gia và quốc tế; 43 em trúng tuyển thủ khoa, á khoa đại học và 17 em dân tộc ít người đã nỗ lực vượt khó.

Các đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số của Việt Nam năm 2025 (Ảnh: BTC).

Tại buổi lễ, khán giả xúc động khi được chứng kiến hành trình học tập, lao động truyền cảm hứng của các học sinh, sinh viên, thanh niên người dân tộc thiểu số.

Đó là câu chuyện về Trần Vy Trà, nữ sinh dân tộc Tày đạt Á khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020, thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Ngoại thương.

Đó là Sùng A Tủa, chàng trai dân tộc Mông đang là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, người đã ứng dụng chuyển đổi số thành công vào những dự án phát triển kinh tế địa phương, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng người Mông ở Phình Hồ, Yên Bái.

Hành trình vượt khó phi thường của Sìn Đức Mạnh - người con của dân tộc Pà Thẻn, một trong những dân tộc thiểu số rất ít người tại Việt Nam - cũng lấy nước mắt của người xem. Chàng trai trẻ nay đã trở thành sinh viên của Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính biểu dương thành tích của 150 gương mặt tiêu biểu: “Các cháu thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đa sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là niềm tự hào của gia đình, của buôn làng, là niềm tin hy vọng và tương lai tươi sáng của quê hương đất nước”.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao vòng hoa tuyên dương cho các gương mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu (Ảnh: BTC).

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc và bồi dưỡng thế hệ trẻ, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ngành và địa phương cần tập trung cụ thể hóa đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Mục tiêu cao nhất là bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong việc chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số nói riêng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đặc biệt, cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ từ chính những học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Một quyết sách được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là việc xem xét, lựa chọn cấp học bổng cho một số gương mặt xuất sắc trong lễ tuyên dương năm nay để đi đào tạo tại nước ngoài, nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho tương lai.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị các đồng chí Bí thư, Chủ tịch tỉnh cần nghiên cứu cơ chế đãi ngộ, quan tâm hơn nữa đến việc tuyển dụng và sử dụng nhân tài là người đồng bào dân tộc thiểu số tại biên giới, hải đảo. Đồng thời, phải tập trung hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng việc xây dựng 100 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông cũng dành những lời nhắn nhủ đầy tâm huyết tới 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm, Thứ trưởng Y thông nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, các em cần không ngừng học tập, làm chủ tri thức khoa học công nghệ, rèn luyện kỷ luật, sống có lý tưởng, hoài bão và trách nhiệm với gia đình, quê hương, Tổ quốc, tự hào về bản sắc dân tộc của mình, dám đi xa nhưng luôn hướng về cội nguồn.

150 gương mặt thế hệ trẻ tiêu biểu người dân tộc thiểu số năm 2025 (Ảnh: BTC).

Đánh giá về bức tranh giáo dục vùng cao, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách chiến lược. Nhờ đó, giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước tiến dài.

Tỷ lệ học sinh khá giỏi và trúng tuyển đại học tăng dần qua từng năm và ngày càng nhiều gương mặt đoạt giải cao tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế, khẳng định bản lĩnh trí tuệ của thế hệ trẻ dân tộc Việt Nam.

Thứ trưởng khẳng định, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành, địa phương để chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số từ chính những gương mặt ưu tú ngày hôm nay, tạo lực lượng kế cận vững chắc cho sự phát triển bền vững của vùng đồng bào dân tộc và miền núi.