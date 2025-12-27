Vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện: Nhiều bệnh nhân chuyển về Hà Nội

Tối 27/12, Bệnh viện Việt Đức cho biết đã tiếp nhận 7 bệnh nhân trong vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh (Trường Mầm non Họa Mi), xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã khẩn trương thăm khám, đánh giá tình trạng chấn thương và xử trí cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân H.N.A. (24 tuổi, Hà Nội). Bệnh nhân được theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, chấn thương cổ chân trái (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Các nạn nhân đa phần bị đa chấn thương, trong đó nhiều trường hợp chấn thương sọ não, cần theo dõi điều trị chặt chẽ. Trong đó, 5 bệnh nhân là ở Hà Nội, một bệnh nhân ở Đắk Lắk, một bệnh nhân ở Bắc Ninh.

Như trường hợp bệnh nhân Đ.T.N.H. (37 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, chấn thương đùi phải, chấn thương khung chậu.

Một nạn nhân vụ lật xe bị chấn thương vùng chân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Còn trường hợp bệnh nhân H.N.A. (24 tuổi, Hà Nội) cũng phải theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, chấn thương cổ chân trái...

Trong khi đó, Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận 2 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lật xe từ Lào Cai chuyển xuống.

Một trong 2 bệnh nhân là trường hợp nữ bệnh nhân 43 tuổi bị chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, tổn thương gan trong vụ tai nạn.

Bệnh nhân hiện đang được phẫu thuật dẫn lưu ngực. Tiên lượng tình trạng sau mổ sẽ tốt và không phải phẫu thuật gan.

Trường hợp còn lại là nam bệnh nhân 25 tuổi bị đa chấn thương. Đây là ca bệnh nặng nhất trong số 9 nạn nhân. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, gãy xương cột sống, gãy xương sườn.

Lãnh đạo hai bệnh viện cho biết sẽ huy động toàn lực để cứu chữa các bệnh nhân nặng.

Như Dân trí thông tin, liên quan tới vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên Lào Cai, chiều 27/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết tính tới 12h cùng ngày, vụ tai nạn nêu trên đã khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7h40 cùng ngày tại Km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Theo Cục CSGT, trước đó tài xế Đ.Đ.T. (SN 1960, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe khách BKS 29B-614.xx chở đoàn thiện nguyện gồm 18 người (cả lái xe) di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ.

Khi xe khách đi đến địa điểm nêu trên thì va vào hộ lan đường dẫn đến bị lật úp về phía lề đường phải.