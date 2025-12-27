Bé trai 12 tuổi đạp xe đi lạc hơn 15km trong đêm

Khoảng 3h ngày 27/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát ban đêm trên tuyến đường Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam, xã Yên Xuân, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 11 do Đại úy Nguyễn Văn Chiến làm tổ trưởng, đã phát hiện một bé trai đạp xe một mình giữa đêm tối.

CSGT phát hiện cháu bé lúc 3h sáng tại khu vực vắng người (Ảnh: Ngọc Tiến).

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã tiếp cận hỏi thăm và xác định cháu bé bị đi lạc từ đêm hôm trước.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, tổ công tác sau đó đã đưa bé trai về trụ sở đơn vị để chăm sóc, trấn an tinh thần và hỏi han thông tin gia đình. Do cháu bé chỉ nhớ một số thông tin cơ bản, không nhớ số điện thoại người thân, Đội CSGT đường bộ số 11 đã phối hợp với công an các xã trên địa bàn đăng tải thông báo tìm người thân cho cháu bé.

Đến khoảng 7h cùng ngày, gia đình cháu bé đã nhận được thông tin và đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 11 để đón bé trai về nhà.

Tại cơ quan công an, mẹ cháu bé là chị L.M.N. (SN 1990, trú tại xã Hạ Bằng) cho biết con trai chị là cháu N.K.T. (SN 2013). Vào tối 26/12, cháu T. đã tự ý đạp xe rời khỏi nhà, gia đình lo lắng và tìm kiếm cháu suốt đêm. Rất may mắn, cháu đã được lực lượng CSGT phát hiện khi đi lạc cách nhà hơn 15km.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tình của lực lượng CSGT, chị L.M.N. đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 11 đã kịp thời giúp gia đình tìm lại con trai an toàn.