Arsenal hạ Brighton, trở lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Arsenal đã có màn đáp trả mạnh mẽ trước chiến thắng của Man City, khi họ đòi lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh bằng thắng lợi sít sao 2-1 trước Brighton & Hove Albion. Chiến thắng này không chỉ giúp Pháo thủ nối dài chuỗi trận toàn thắng trên sân Emirates lên con số 6 mà còn khẳng định vị thế của họ trong cuộc đua vô địch.

Sau khi vượt qua Crystal Palace ở Cúp Liên đoàn Anh, Arsenal tiếp tục tập trung vào đấu trường Ngoại hạng Anh, gặp Brighton. Chỉ mất chưa đầy 15 phút, đội chủ nhà đã khai thông thế bế tắc. Từ pha phát bóng lỗi của thủ môn Bart Verbruggen, Declan Rice đánh đầu đưa bóng đến vị trí của Bukayo Saka, người sau đó trả ngược lại cho Martin Odegaard. Đội trưởng Arsenal không bỏ lỡ cơ hội, tung cú sút căng từ rìa vòng cấm, ghi bàn thắng đầu tiên của anh ở mùa giải này.

Odegaard ăn mừng sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty).

Dẫn trước một bàn, Arsenal tiếp tục kiểm soát thế trận trong hiệp một và suýt chút nữa nhân đôi cách biệt khi pha đánh gót tinh tế của Martin Zubimendi buộc Verbruggen phải đổ người cứu thua. Bàn thắng thứ hai cuối cùng cũng đến chỉ sau 7 phút của hiệp hai. Từ một quả phạt góc của Rice, Georginio Rutter trong nỗ lực cản phá đã vô tình đánh đầu phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal.

Tưởng chừng đã nắm chắc chiến thắng, đoàn quân của Mikel Arteta bất ngờ bị rút ngắn tỷ số khi Diego Gomez phản xạ nhanh để dứt điểm bồi thành công sau cú sút dội cột của Yasin Ayari, thắp lại hy vọng cho đội khách khi trận đấu còn hơn 25 phút. Khi thế trận bắt đầu nghiêng về phía Brighton, thủ môn David Raya, trong trận đấu thứ 150 tại Ngoại hạng Anh, đã phải bay người hết cỡ để từ chối cú cứa lòng hiểm hóc của Yankuba Minteh, bảo toàn lợi thế cho Arsenal.

Brighton đã không thể gỡ hòa trước Arsenal (Ảnh: Getty).

Cuối cùng, các học trò của Fabian Hurzeler đã không còn đủ thời gian để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Arsenal bảo toàn thành công thành tích bất bại trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này. Thất bại tại Emirates khiến Brighton rơi xuống vị trí thứ 12 và nối dài chuỗi trận không thắng của họ lên 5 trận. Trong khi đó, Arsenal trở lại đỉnh bảng với chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Ngoại hạng Anh với cách biệt đúng một bàn, tiếp tục cuộc đua đầy kịch tính cùng Man City.