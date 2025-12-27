Vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện: 9 người tử vong, nạn nhân chủ yếu ở Hà Nội

Liên quan tới vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên Lào Cai, chiều 27/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết tính tới 12h cùng ngày, vụ tai nạn nêu trên đã khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7h40 cùng ngày tại Km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Chiếc xe khách bị biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn (Ảnh: Yên Bái).

Theo Cục CSGT, trước đó tài xế Đ.Đ.T. (SN 1960, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe khách BKS 29B-614.xx chở đoàn thiện nguyện gồm 18 người (cả lái xe) di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ.

Khi xe khách đi đến địa điểm nêu trên thì va vào hộ lan đường dẫn đến bị lật úp về phía lề đường phải.

"Vụ tai nạn đã khiến 9 người chết, 9 người bị thương, ô tô bị hư hỏng nặng. Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai sau đó huy động tối đa lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu và khám nghiệm hiện trường theo quy định", vị đại diện Cục CSGT thông tin.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc xe khách được cho là đã tự lật trên đoạn đường dốc (Ảnh: Yên Bái).

Chiều cùng ngày, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết, danh tính 9 người bị thương trong vụ việc gồm:

1. Phùng Mạnh Quân, 37 tuổi, trú tại Hà Nội;

2. Đỗ Thị Nhật Hồng, 37 tuổi, trú tại Hà Nội;

3. Hoàng Ngọc Anh, 24 tuổi, trú tại Hà Nội;

4. Phạm Thị Thuý Hằng, 44 tuổi, trú tại Hà Nội;

5. Nguyễn Phương Thảo, 18 tuổi, trú tại Hà Nội;

6. Lý Công Chiều, 29 tuổi, trú tại Hà Nội;

7. Nguyễn Thị Phương Khuyên, 26 tuổi, trú tại TPHCM;

8. Trần Bảo Yến, 22 tuổi, trú tại Hà Nội;

9. Phạm Trung Kiên, trú tại Hà Nội.

Danh tính 9 nạn nhân tử vong đang tiếp tục được làm rõ.