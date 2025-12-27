Gắn camera ở nơi khám sản phụ khoa, trưởng phòng khám bị kỷ luật

Ngày 27/12, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Trung tâm y tế khu vực Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã có quyết định kỷ luật khiển trách đối với bà L.B.L., Trưởng Phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc (nay là Trạm y tế xã Sông Đốc).

Bà L. bị kỷ luật vì có một số vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành tại phòng khám.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Cà Mau có kết luận 5 nội dung tố cáo đối với bà L.. Kết quả xác minh cho thấy, cả 5 nội dung tố cáo đều đúng.

Theo kết luận, bà L. có tham gia trực lãnh đạo nhưng không thường trực tại phòng khám, vẫn nhận tiền phụ cấp thường trực là không đúng quy định.

Bà L. chỉ đạo ký giấy chuyển viện trước nhưng không chủ trì tổ chức hội chẩn. Việc ký trước giấy chuyển viện của bà theo kết luận là không đúng quy định.

Cũng theo kết luận, bà L. đi du lịch Côn Đảo từ ngày 21/4 đến 24/4/2023 nhưng vẫn lên lịch trực là chưa đúng quy định.

Ngoài ra, bà L. cho gắn camera tại phòng tiếp nhận bệnh nhân đến để sử dụng các dịch vụ sản, phụ khoa là chưa phù hợp, ảnh hưởng đến sự bí mật, tế nhị, riêng tư của bệnh nhân.