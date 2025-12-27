Thủ phủ hoa miền Tây cung cấp hơn 15 triệu sản phẩm mỗi năm

Tối 27/12, tại Quảng trường Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), diễn ra Lễ khai mạc Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025. Đây là sự kiện được tổ chức quy mô, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch ấn tượng, diễn ra từ ngày 27/12 đến ngày 4/1/2026.

Đến dự có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TPHCM cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Về phía tỉnh Đồng Tháp có bà Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp...

Đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tiếp nối thành công Festival Hoa - Kiểng lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề “Tình đất, tình hoa”, Festival lần thứ hai hôm nay với thông điệp “Sắc hoa ngày mới” không chỉ là một sự kiện văn hoá, du lịch mà còn khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của Làng hoa Sa Đéc phát triển bền vững và vươn tầm giá trị.

Theo ông Phạm Thành Ngại, tỉnh Đồng Tháp sau hợp nhất mở ra không gian lớn hơn hơn cả về vị trí địa lý lẫn kinh tế, văn hoá.

Nếu như vài trăm năm trước bên dòng sông Tiền ông cha ta đã tạo nên những vườn cây trĩu quả sung túc, những cánh đồng lúa bạt ngàn, những con thuyền khai thác thuỷ sản đầy ắp thì bên dòng Sa Giang nối liền sông Hậu và sông Tiền, các bậc tiền nhân đã cần mẫn ươm mầm những giống hoa đầu tiên đặt nền móng cho Làng hoa Sa Đéc.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định, Sa Đéc giờ đây không còn là một làng hoa khiêm tốn bên dòng sông mà đã vươn mình trở thành trung tâm sản xuất hoa kiểng lớn nhất ĐBSCL với hơn 2.000 chủng loại hoa, cung cấp trên 15 triệu sản phẩm mỗi năm phân phối khắp cả nước, từng bước vươn ra thị trường quốc tế mang lại giá trị kinh tế cao.

Festival Hoa kiểng lần thứ hai mang lại diện mạo mới, khí thế mới với một chuỗi hoạt động.

“Tôi tâm đắc với đồng chí Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí đã chỉ ra rằng 3 thế hệ làm nên hành trình hoa Sa Đéc.

Thế hệ thứ nhất gieo hạt bằng đôi tay, thế hệ thứ hai mở đường bằng tư duy kinh tế, thế hệ thứ ba thăng hoa bằng nghệ thuật và kỳ vọng vào thế hệ tương lai – thế hệ thứ tư hãy dẫn dắt bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo", lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh.

Lễ hội tiếp tục lan toả đem đến giá trị bền vững

Tại buổi lễ, ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu, hoa kiểng Sa Đéc đi vào du lịch trải nghiệm, nghệ thuật sắp đặt, thiết kế cảnh quan, không gian công cộng, giáo dục thẩm mỹ, và cả những ngành công nghiệp, ngành kinh tế sáng tạo mới.

Ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội (Ảnh: Bảo Kỳ).

Một bông hoa, nếu chỉ bán theo chậu, thì giá trị có hạn. Nhưng gắn thêm một câu chuyện về hoa, một trải nghiệm với hoa, một ký ức gắn với hoa, một tác phẩm nghệ thuật, thì giá trị không đo đếm được bằng tiền. Đó chính là kinh tế sáng tạo, nơi hoa không chỉ nở trên luống, mà nở trong tâm trí của con người.

"Tôi mong rằng Sa Đéc không chỉ được nhớ đến là làng hoa, mà là một không gian sáng tạo từ hoa kiểng, nơi người trẻ tìm thấy cơ hội khởi nghiệp, nơi nghệ sĩ tìm thấy cảm hứng, nơi du khách không chỉ chụp ảnh, mà ở lại lâu hơn để thấu hiểu và cảm nhận.

Festival hôm nay rồi sẽ khép lại, nhưng tôi mong tinh thần của hoa Sa Đéc sẽ còn lan toả rất lâu, rất sâu trong mỗi quyết sách, trong mỗi dự án phát triển, trong mỗi lựa chọn của thế hệ trẻ. Để rồi những lễ hội tiếp đến sẽ luôn là ngày hội của cộng đồng, do cộng đồng chung tay và chủ động tổ chức, đem đến giá trị bền vững cho chính cộng đồng", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Du khách chụp ảnh tham quan ở Quảng trường Sa Đéc (Đồng Tháp), nơi khai mạc Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc (Ảnh: Bảo Kỳ).

Dịp này, tỉnh Đồng Tháp đã đón nhận di sản văn hóa phi vật thể Nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp.