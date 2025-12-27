Đoàn thiện nguyện gặp nạn thảm khốc khi chỉ còn cách điểm trường 3km

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người tử vong xảy ra tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai sáng 27/12, chiều cùng ngày, UBND tỉnh Lào Cai đã có báo cáo gửi các đơn vị chức năng.

Theo đó, nhà chức trách xác định nguyên nhân ban đầu do chiếc xe khách BKS 29B-614.xx "đột ngột bị mất phanh, lật xe ở lưng dốc".

"Chiếc xe khách lao ầm ầm khi xuống dốc"

Là một nhân chứng sống cạnh hiện trường, trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn, chị Lý Thị Máy (trú tại xã Phình Hồ) cho biết, khoảng hơn 7h cùng ngày, chị nghe thấy tiếng ầm ầm ở con đường phía sau nhà. Khi ấy con trai chị đang chơi ngoài sân, gần đường nên chị Máy hoảng loạn chạy ra phía sau nhà ôm con chạy về.

Chị Lý Thị Máy kể lại vụ tai nạn kinh hoàng khiến 9 người tử vong (Ảnh: Hoàng Đức).

"Con tôi khi ấy khóc rất to vì hoảng sợ. Khi ổn định tâm lý, tôi lấy điện thoại gọi báo công an tới hiện trường. Nhưng do vẫn còn hoảng nên tôi nói không rõ. Sau đó chồng tôi phải gọi lại cho công an thông báo về vụ tai nạn", chị Máy kể.

Căn nhà của chị Máy (khoanh đỏ) nằm ngay sát hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hoàng Đức).

Nữ nhân chứng cho biết, khi chị cùng chồng chạy ra xem thì đã có 2 nạn nhân văng khỏi xe nằm trên đường. Vợ chồng chị Máy sau đó đã cùng người dân đưa các nạn nhân nằm lên một tấm thảm đợi cơ quan chức năng tới.

Đoàn thiện nguyện chỉ còn cách điểm trường khoảng 3km

Sáng 27/12, khi nghe tin xe chở đoàn thiện nguyện gặp tai nạn, nhiều giáo viên Trường mầm non Họa Mi (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) đã vội vã đến hiện trường.

Trước mắt các cô giáo là cảnh tượng khiến ai cũng lặng người, chiếc ô tô 29 chỗ bẹp rúm, nhiều phần thân xe biến dạng; đồ đạc, quần áo và nhu yếu phẩm mà đoàn thiện nguyện dùng để tặng học sinh bị rơi vãi ngổn ngang bên vệ đường.

"Theo lộ trình, đoàn thiện nguyện di chuyển từ TP Hà Nội lúc 1h ngày 27/12, đến 6h30 cùng ngày đoàn đi đến trung tâm xã Hạnh Phúc ăn sáng. Khoảng 6h45 đoàn tiếp tục di chuyển đến điểm trường Tà Gênh để tặng quà.

Dự kiến khoảng 9h30 đoàn sẽ đến nơi nhưng không ngờ lại xảy ra cơ sự như vậy khi xe chỉ cách điểm trường khoảng 3km", cô Tòng Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Họa Mi, không ngăn được xúc động, chia sẻ.

Cô Tòng Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Họa Mi, xót xa kể lại vụ việc (Ảnh: Hoàng Đức).

Cũng theo cô Vân, đây là nhóm các cá nhân tự nguyện, tự quyên góp quần áo, chăn màn và đồ ăn để hỗ trợ học sinh với tổng giá trị quà tặng khoảng 40 triệu đồng.

“Điểm trường có 105 học sinh, đều là con em đồng bào dân tộc, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Các con được thầy cô báo trước sẽ có đoàn lên thăm, ai cũng háo hức từ nhiều ngày nay. Hôm trước, trưởng nhóm thiện nguyện đã liên hệ với trường và chuyển quà lên trước. Trong khi cả trường nóng lòng chờ đón đoàn thì không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy”, cô Tòng Thị Vân xót xa.