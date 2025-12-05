Chủ vườn sen đá 3.000m2 ở Lâm Đồng thiệt hại tiền tỷ sau trận lũ

Lũ dữ kéo về trong đêm khiến nhiều khu vực xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng, chìm sâu trong nước. Nhiều tài sản, cây cối, hoa màu của người dân bị cuốn trôi, trong đó có vườn sen đá của anh Đoàn Bá Vương (SN 1993).

Nhìn khu vườn rộng 3.000m2 tan hoang sau trận lũ, anh Vương không khỏi xót xa. Chủ vườn cho biết, thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Khu vườn sen đá rộng 3.000m2 tan hoang sau trận lũ (Ảnh: Bá Vương).

Theo anh Vương, khoảng 22h ngày 3/12, nước bắt đầu dâng cao và đạt mức đỉnh điểm vào 2h sáng hôm sau. Trận lũ gây thiệt hại cho cả vườn sen đá, làm hư hỏng toàn bộ phân bón.

“Khu vườn này buổi tối chỉ khóa cửa, không có người trông coi. Nhưng nếu có người thì chắc cũng không trở tay kịp. Toàn bộ sen đá được trồng dưới đất với số lượng lớn”, anh Vương chia sẻ.

Anh Vương đã thuê khu vườn này để trồng sen đá trong nhiều năm. Xung quanh khu vực, anh cũng thuê nhiều khu vườn khác với tổng diện tích khoảng 3ha để trồng, chăm sóc và kinh doanh loại cây cảnh này.

Bờ đá chủ vườn xây trước đó bị nước cuốn trôi (Ảnh: Bá Vương).

Theo anh Vương, đây là lần thứ 4 trong năm, các cơ sở của anh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trước đó, một cơ sở khác của anh Vương cũng bị thiệt hại nặng nề, ước tính lên đến hơn 1 tỷ đồng. Sau lần đó, anh đã trả vườn lại cho chủ đất.

Riêng khu vườn này được anh đánh giá có vị trí tương đối cao. Trước đó, khu vườn cũng bị ngập nhưng mức độ nhẹ.

“Sau lần đó, tôi cho đắp đất, xây bờ đá để ngăn dòng nước. Tuy nhiên, lượng nước đổ về đêm qua là rất lớn, ngập cao hơn trận trước khoảng 2m. Lũ chảy mạnh, cuốn không còn gì cả”, anh Vương chia sẻ.

Vườn sen đá trước khi bị lũ cuốn (Ảnh: Bá Vương).

Theo chủ vườn, mọi năm, hệ thống vườn sen đá của anh cũng có ngập, nhưng mức độ thấp. Năm nay, mức độ thiệt hại rất nặng nề, phát sinh ở cả những khu vườn cao ráo.

Lũ lụt xảy ra liên tiếp khiến công việc kinh doanh của anh bị ảnh hưởng lớn. Ngoài thiệt hại về tài sản, hoạt động của cả hệ thống cũng bị ảnh hưởng.

“Rất may là chúng tôi còn các hệ thống vườn khác nên tạm thời cũng có thể đảm bảo được lượng hàng cho khách. Tuy nhiên, lượng hàng này có thể thiếu hụt trong mùa Tết”, anh Vương nhận định.