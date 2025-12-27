Vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện: Đột ngột mất phanh ở đoạn cua dốc

Liên quan tới vụ lật xe khách khiến 9 người chết ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, tối 27/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết sau khi tiếp nhận vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với lực lượng chức năng đưa người bị thương đi cấp cứu, xác minh danh tính các nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

"Kết quả điều tra sơ bộ bước đầu xác định ô tô khách BKS 29B-614.xx trong quá trình di chuyển xuống dốc đã có dấu hiệu hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực", báo cáo của Công an tỉnh Lào Cai nêu.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc (Ảnh: Hoàng Đức).

Theo Công an tỉnh Lào Cai, nơi xảy ra vụ tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 2 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%. Khi đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài cong cua, xe khách lao nhanh do hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực, sau đó trôi tự do và đâm vào hộ lan đường rồi lật ngửa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định kỹ thuật phương tiện đối với ô tô khách nêu trên, đồng thời tập trung xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc.

Nhà chức trách thông tin thêm, vụ việc trên cho thấy một số đoàn thiện nguyện thường tự phát, không đăng ký, không trao đổi thông tin với chính quyền cũng như lực lượng công an cơ sở để nắm bắt tình hình về địa hình, tuyến đường, thời tiết… và các điều kiện khác, dẫn đến nguy cơ mất an toàn khi di chuyển.

Theo ghi nhận tại hiện trường, vị trí chiếc xe khách gặp nạn nằm đúng điểm khúc cua tay áo trên quốc lộ 174, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai (Ảnh: Hoàng Đức).

Thêm vào đó, lái xe khu vực miền xuôi thường chưa có kinh nghiệm điều khiển phương tiện trên đường miền núi có đặc thù đèo dốc, cua gấp và di chuyển trong khoảng thời gian dài khiến hệ thống phanh có thể đột ngột mất hiệu lực, nên không xử lý kịp thời các tình huống xấu xảy ra.

Cơ quan công an khuyến cáo, các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động giao thông nói chung, chủ phương tiện, lái xe dự kiến di chuyển trên địa bàn miền núi cần kiểm tra đảm bảo an toàn kỹ thuật của phương tiện, đồng thời cần trao đổi với chính quyền cơ sở hoặc lực lượng công an cơ sở.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn nêu trên xảy ra vào lúc 7h40 cùng ngày tại Km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Theo Cục CSGT, trước đó tài xế Đ.Đ.T. (SN 1960, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe khách BKS 29B-614.xx chở đoàn thiện nguyện gồm 18 người (cả lái xe) di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ.

Khi xe khách đi đến địa điểm nêu trên thì va vào hộ lan đường dẫn đến bị lật úp về phía lề đường phải. Vụ tai nạn đã khiến 9 người chết, 9 người bị thương, ô tô bị hư hỏng nặng.