Thủ tướng yêu cầu ngành Văn hóa quán triệt "ai làm tốt nhất thì giao"

Chiều 27/12, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) diễn ra tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với trụ sở UBND các tỉnh, thành phố, trụ sở Bộ VH-TT&DL. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Trần Huấn).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khen ngợi ngành VH-TT&DL. Thủ tướng động viên toàn ngành đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức để có sự trưởng thành, lớn mạnh toàn diện, đồng thời ghi nhận đóng góp của ngành vào sự phát triển chung của đất nước trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025.

Chín điểm sáng nổi bật của Bộ và ngành VH-TT&DL

Tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh 9 điểm sáng nổi bật của Bộ và ngành VH-TT&DL.

Thứ nhất, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về văn hóa có bước đột phá rõ rệt. Tư duy quản lý chuyển mạnh từ "làm văn hóa" sang "quản lý Nhà nước về văn hóa", lấy thể chế, chính sách làm công cụ "kiến tạo phát triển" trong lĩnh vực văn hóa. Trong năm 2025, đã trình Quốc hội thông qua 2 dự án luật; xây dựng và trình Chính phủ 23 nghị định, nhiều hơn 12 dự thảo so với năm 2024.

Thứ hai, hoạch định chiến lược, chính sách theo hướng kiến tạo, bền vững, góp phần tạo không gian phát triển mới cho ngành và nền tảng lâu dài cho phát triển văn hóa đất nước. Đặc biệt, đã tham mưu trình Bộ Chính trị Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam; trình các cấp có thẩm quyền Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; ban hành Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ ba, chuẩn bị, tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước nói chung và của ngành nói riêng như kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành văn hóa; Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" thu hút gần 11 triệu lượt người…

Thứ tư, công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa tiếp tục đạt kết quả tích cực. Nhiều di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận. Năm 2025, Việt Nam tiếp tục được UNESCO ghi danh 4 di sản văn hóa; luỹ kế đến nay Việt Nam đã có 37 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh (gồm 9 di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới; 17 di sản văn hóa phi vật thể và 11 di sản tư liệu). Điều này góp phần tạo thương hiệu, hiệu ứng tốt để phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ năm, du lịch tăng trưởng ấn tượng, là một điểm sáng. Năm 2025 ước đón 22 triệu lượt khách quốc tế, tăng trên 25% so với năm 2024. Việt Nam được tôn vinh là "Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới" lần thứ 6 tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2025.

Thứ sáu, thể thao được xác định là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển con người Việt Nam và nâng cao vị thế quốc gia; kết quả thi đấu thể thao quốc tế năm 2025 đạt nhiều thành tích ấn tượng. Thủ tướng lấy ví dụ về những trận thi đấu tại SEA Games vừa qua, trong đó có các trận chung kết môn bóng đá, các vận động viên Việt Nam đã thi đấu với tinh thần chiến binh, tinh thần Việt Nam, mang lại cảm xúc, niềm tự hào cho người hâm mộ.

Thứ bảy, công tác văn hóa đối ngoại chuyển mạnh từ "giao lưu" sang "hợp tác đích thực".

Thứ tám, báo chí, truyền thông, xuất bản tiếp tục khẳng định vai trò là dòng chủ lưu, lan tỏa thông tin tích cực, củng cố niềm tin, hun đúc lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Công tác truyền thông thực hiện tốt sứ mệnh "đi trước mở đường", tạo đồng thuận xã hội.

Thứ chín, các tác phẩm điện ảnh, nghệ thuật, chương trình hòa nhạc, triển lãm, thể thao… đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, phẩm giá, sức mạnh con người Việt Nam. Theo Thủ tướng, các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí tiếp tục có bước phát triển đáng ghi nhận, đặc biệt là các chương trình đại nhạc hội rất thành công, các nghệ sĩ Việt Nam đã phát huy tinh thần cống hiến, sáng tạo, đổi mới, làm mới lại nhiều giá trị văn hóa truyền thống...

"Văn hóa chiều sâu lan tỏa, thể thao trọng tâm trọng điểm, du lịch tăng tốc bứt phá, truyền thông niềm tin củng cố, nội bộ thương yêu giúp đỡ, thành tựu nâng tầm, nâng hạng", Thủ tướng tổng kết lại những kết quả, thành tựu của ngành trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo các Bộ, ban, ngành dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ và ngành VH-TT&DL (Ảnh: Trần Huấn).

Tám nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành VH-TT&DL thời gian tới

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà ngành cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Thứ nhất, tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thứ hai, tiếp tục đột phá mạnh mẽ về thể chế, chính sách, pháp luật, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, kiên quyết từ bỏ tư duy "không biết vẫn quản", "không quản được thì cấm"; quán triệt tinh thần "ai làm tốt nhất thì giao"; phân công nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cấp xã.

Thứ tư, tập trung phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, văn minh, hiện đại.

Thứ năm, tạo đột phá trong phát triển thể thao Việt Nam, đầu tư với tinh thần dài hơi, kiên trì, "nếu không bắt đầu thì không có bao giờ có điểm cuối". Đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa và phát huy tối đa hiệu quả của các cơ sở thể thao trọng điểm, đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ tư duy, thúc đẩy hợp tác công tư, trong đó có các sân vận động tầm cỡ quốc tế.

Thứ sáu, tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Thứ bảy, phát huy vai trò xung kích của báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là trong quá trình chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thứ tám, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong quý I/2026.

Báo cáo kết quả hoạt động và định hướng từ người đứng đầu ngành VH-TT&DL

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt ngành VH-TT&DL báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 (Ảnh: Trần Huấn).

Tại hội nghị này, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt ngành VH-TT&DL báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng, năm 2025, ngành VH-TT&DL có những bước tiến chưa từng có.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025 đánh dấu bước chuyển lớn trong nhận thức và hành động về văn hóa, với tư duy sâu sắc, toàn diện hơn. Văn hóa thực sự được đặt vào vị trí trung tâm của phát triển bền vững, thấm sâu vào đời sống xã hội, truyền cảm hứng và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Ngành văn hóa đã có bước chuyển căn bản từ “làm văn hóa” sang “quản lý Nhà nước về văn hóa”, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý và nguồn lực phát triển, với nhiều văn bản, luật và chương trình mang tính đột phá, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Môi trường văn hóa lành mạnh được củng cố, di sản văn hóa tiếp tục tỏa sáng, trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, văn hóa số hình thành hệ sinh thái bước đầu hiệu quả. Văn hóa đối ngoại, thể thao, du lịch và báo chí - truyền thông đều ghi dấu ấn nổi bật, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết của người lao động toàn ngành.

"Đặc biệt là đội ngũ văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ văn hóa ở cơ sở, đang ngày đêm miệt mài thắp sáng ngọn đèn văn hóa, như "Một mùa xuân nho nhỏ/ Lặng lẽ dâng cho đời” (trích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ, tác giả Thanh Hải)", Bộ trưởng phát biểu.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục nêu, năm 2026, Bộ VH-TT&DL và toàn ngành phải “dám nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, tại các Hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị; “làm việc nào ra việc đấy, việc nào dứt việc đấy”; phân công trong kế hoạch bảo đảm 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền... như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Theo Bộ trưởng, năm 2026, ngành VH-TT&DL tiếp tục triển khai mạnh mẽ 3 trụ cột về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực về văn hóa, thể thao, thông tin và du lịch đặt trong bối cảnh Chính phủ số, môi trường số, kinh tế số, xã hội số.

Cũng tại hội nghị, các lãnh đạo ngành VH-TT&DL tại Ninh Bình, TPHCM, Hà Nội... cũng đã phát biểu tham luận, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm của năm 2025, hướng tới những mục tiêu năm 2026.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ đã trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó có các vận động viên đạt thành tích cao trong SEA Games vừa qua.