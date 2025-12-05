"Chạy lũ về thấy nhà cửa tan hoang, tôi như muốn xỉu"

Sáng nay, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng chính quyền phường Hàm Thắng khẩn trương triển khai công tác cứu trợ, mang nhu yếu phẩm đến tay người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lụt vừa qua.

Các chuyến xe chở đầy mì tôm, nước uống đã nhanh chóng được điều động đến những khu vực bị cô lập do lũ lụt tại phường Hàm Thắng.

Lực lượng cảnh sát còn mang theo ca nô để kịp thời cứu hộ và vận chuyển thực phẩm đến các hộ dân đang gặp khó khăn.

Không chỉ có cảnh sát, lực lượng quân đội cũng được huy động để hỗ trợ người dân tại những khu vực ngập sâu, nơi các phương tiện khác không thể tiếp cận.

Trước thông tin về 12 hộ dân tại khu phố Phú Xuân, phường Hàm Thắng, bị lũ chia cắt và cần gấp lương thực, nước uống, Đoàn Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng triển khai lực lượng ứng cứu. Các chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, mang theo thực phẩm, nước uống, lội bộ khoảng 1km để đến với bà con.

Khu phố Phú Xuân chịu thiệt hại nặng nề, nhiều nhà dân ngập sâu, hàng rào và vật dụng trong nhà bị hư hỏng nghiêm trọng.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh (45 tuổi, khu phố Phú Xuân) không giấu nổi sự thất thần khi chứng kiến cảnh nhà cửa tan hoang. Bà cho biết, trận lũ đã cuốn trôi và làm hư hỏng nhiều tài sản giá trị như tủ lạnh, tủ đông, máy giặt.

"Trận lũ trước cũng khiến gia đình tôi thiệt hại nặng nề, 4 xe máy và tủ lạnh bị hư hỏng. Chiếc tủ lạnh mới mua mười mấy triệu nay cũng bị ngập nước", bà Linh nói.

Bà Linh, người phụ nữ có chồng bị tai biến liệt nửa người, cho biết thêm: "Nhà tôi bán tạp hóa nhưng hàng hóa bị nước cuốn trôi, một số khác thì hư hỏng. Hôm trước tôi đi sơ tán vì lũ lớn. Nay nước còn ngập sâu, nhưng tôi cũng ráng lội về để xem tình hình. Về thấy nhà cửa tan hoang, tôi như muốn xỉu". Gia đình 7 người của bà Linh đang đối mặt với tình cảnh kiệt quệ sau hai trận lũ liên tiếp.

Sau khi nước rút, ông Từ Sỹ Đức (48 tuổi) tranh thủ dọn dẹp bùn đất trong nhà. Ông cho biết, trận lũ lớn đã gây hư hỏng nhiều máy móc của gia đình.

Bà Lê Thị Cúc (64 tuổi) cũng cố gắng băng qua dòng nước lũ để trở về nhà ở khu phố Phú Xuân. Bà đã đi sơ tán theo thông báo của chính quyền địa phương một ngày trước đó, khi nước ngập qua ngực. Sáng nay, nước đã vơi bớt, bà tranh thủ về nhà để kiểm tra tình hình. "Nước dâng cao quá, tôi sợ máy massage trị giá hơn 100 triệu, máy vi tính, máy lọc nước để ở nhà sẽ bị ngập nước dẫn đến hư hỏng", bà Cúc lo lắng.

Đại tá Nay Gia Phú, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đã trực tiếp đến các khu vực ngập lụt để động viên lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Ông nhấn mạnh: "Bằng mọi giá phải đảm bảo lương thực, đặc biệt là nước uống cho bà con".