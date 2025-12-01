Wirtz ghi bàn đầu tiên, Liverpool khuất phục Wolves

Liverpool đã kết thúc năm 2025 với một chiến thắng 2-1 trước Wolves tại Anfield trong khuôn khổ vòng 18 Ngoại hạng Anh. Hai bàn thắng trong hiệp một đã giúp "Lữ đoàn đỏ" củng cố thành tích đối đầu vượt trội, với 17 chiến thắng trong 18 lần chạm trán gần nhất tại giải VĐQG trước đại diện vùng West Midlands.

Sau giai đoạn đầu mùa đầy khó khăn, Liverpool dường như đã tìm lại phong độ, bước vào trận đấu này với hai chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, lần đầu tiên kể từ tháng 9. Trước giờ bóng lăn, Anfield chứng kiến khoảnh khắc xúc động khi các con của Diogo Jota, cựu cầu thủ từng khoác áo cả hai CLB, cùng Virgil van Dijk bước ra sân, trong khi vợ của trung vệ người Hà Lan dõi theo từ đường biên.

Liverpool chơi áp đảo trước Wolves (Ảnh: Getty).

Sau màn mở đầu đầy cảm xúc, Liverpool nhanh chóng kiểm soát thế trận và suýt mở tỷ số ở phút 11, khi Florian Wirtz tung đường chọc khe tuyệt đẹp cho Hugo Ekitike, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo người Pháp lại dội cột dọc.

Wolves có cơ hội đáng chú ý đầu tiên sau khoảng 15 phút thi đấu, khi Mateus Mane trong lần đá chính lần đầu tiên tại Ngoại hạng Anh đã khéo léo che chắn bóng trước Curtis Jones ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút, song Alisson đã từ chối bàn thắng của cầu thủ 18 tuổi.

Liverpool gia tăng sức ép trước giờ nghỉ, Alexis Mac Allister cũng đưa bóng tìm đến khung gỗ, và cuối cùng áp lực được cụ thể hóa ở phút 41 khi đường căng ngang của Jeremy Frimpong được Ryan Gravenberch dứt điểm uy lực tung lưới. Chỉ một phút sau, tỷ số đã là 2-0 khi Ekitike chọc khe để Wirtz băng xuống và tiền vệ người Đức khéo léo chích bóng ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại Ngoại hạng Anh.

Wirtz ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Wolves (Ảnh: Getty).

Wolves không chịu buông xuôi và rút ngắn cách biệt ở phút 51, khi Santiago Bueno dứt điểm bồi sau pha đánh đầu từ quả phạt góc của Tolu Arokodare bị cản phá. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, các học trò của Arne Slot tiếp tục tìm kiếm bàn thắng thứ ba để tái lập lợi thế hai bàn, với cú sút của Wirtz đi chệch cột dọc trong gang tấc, trước khi Jones tung cú sút xa buộc thủ môn đối phương phải trổ tài.

Chung cuộc, Liverpool bảo toàn được lợi thế mong manh và tránh được cú sảy chân, qua đó giành chiến thắng thứ 18 trong 21 trận đấu tại giải VĐQG diễn ra từ dịp Giáng sinh đến ngày đầu năm mới. Trong khi đó, Wolves nối dài chuỗi không thắng tại Ngoại hạng Anh lên con số 22 trận (hòa 3, thua 19), khi nửa sau thảm họa của năm 2025 vẫn tiếp diễn, trước mắt họ còn một trận đấu nữa với Man Utd chỉ sau ba ngày.