Việt Nam hoan nghênh Campuchia và Thái Lan ký tuyên bố ngừng bắn

Ngày 27/12, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về tuyên bố chung vừa đạt được tại Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa Campuchia và Thái Lan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: "Việt Nam hoan nghênh việc Campuchia và Thái Lan ký tuyên bố chung tại Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 27/12, thống nhất việc ngừng bắn và các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng tại biên giới hai nước".

Việt Nam tin tưởng hai nước sẽ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận được nêu trong tuyên bố chung, tiếp tục đàm phán giải quyết hòa bình tranh chấp trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích lâu dài của cả hai bên và của khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, sẵn sàng trao đổi với cả hai nước và tham gia vào nỗ lực chung của ASEAN nhằm giải quyết bất đồng giữa hai nước, trong đó có việc tăng cường hiệu quả của Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT).

Vào sáng 27/12, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit và người đồng cấp Campuchia Tea Seiha đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc gặp của Ủy ban Biên giới chung tại cửa khẩu biên giới Ban Phak Khat. Lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ 12h hôm nay.

Lệnh ngừng bắn áp dụng đối với tất cả các loại vũ khí và nghiêm cấm rõ ràng mọi hành động tấn công nhằm vào dân thường, các mục tiêu và cơ sở hạ tầng dân sự, cũng như các mục tiêu quân sự, tại mọi khu vực dọc theo biên giới.