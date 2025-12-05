Lâm Đồng yêu cầu vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn vùng hạ du

Ngày 5/12, trước diễn biến phức tạp của lũ lụt, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện thực hiện nghiêm quy định về vận hành hồ chứa; thực hiện phương án ứng phó với thiên tai, ứng phó với tình huống khẩn cấp theo quy định.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân ra khỏi khu vực ngập lụt ở Lâm Đồng (Ảnh: Trần Nguyên).

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ các hồ chứa thông báo đến các địa phương vùng hạ du về kế hoạch, thời điểm vận hành xả lũ, thông tin chính xác, liên tục. Đồng thời kiểm tra, rà soát, triển khai các phương án bảo đảm an toàn hồ, đập phù hợp diễn biến mưa, lũ. Chú trọng vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, đặc biệt trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các xã, phường, đặc khu di dời người dân trong vùng ngập sâu, khu vực nguy cơ mất an toàn đến nơi an toàn. Tuyệt đối không để người dân bị cô lập. Đồng thời tổ chức trực ban, bố trí lực lượng tại các điểm xung yếu, hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho người dân. Các địa phương phải thiết lập khu tạm cư; đảm bảo lương thực, nước sạch, điện chiếu sáng, thuốc men và các nhu yếu phẩm.

Lực lượng chức năng tiếp tế thực phẩm, hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng mưa ngập (Ảnh: Trần Nguyên).

Lực lượng công an, quân đội được yêu cầu bố trí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, hỗ trợ, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng ứng cứu tại các khu vực nước dâng nhanh, khu vực nguy cơ sạt lở; cứu hộ, cứu nạn.

Các sở, ngành liên quan được UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu bám sát diễn biến thời tiết, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn để ứng phó thiên tai, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, mưa lũ trong ngày 3-4/12 làm nhiều khu dân cư ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Tỉnh này ghi nhận 1.750 nhà dân bị ngập, trong đó xã xã Hàm Liêm có 300 căn; xã Sông Lũy 400 căn; xã Liên Hương hơn 1.000 căn. Mưa lũ làm 250 tàu thuyền bị chìm hoặc trôi dạt ra biển.