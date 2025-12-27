TPHCM quy hoạch đường sắt nối vùng công nghiệp Bình Dương với cảng Cái Mép

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa có chỉ đạo về việc hoàn thiện quy hoạch hướng tuyến các dự án đường sắt khu vực đầu mối TPHCM.

Theo đó, lãnh đạo thành phố giao Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đề xuất phương án quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn đi qua TP Vũng Tàu cũ) trong quá trình lập, thẩm định quy hoạch thành phố; gửi kết quả nghiên cứu cho Sở Xây dựng trước ngày 5/1/2026.

Tuyến đường sắt Bàu Bàng - Dĩ An và Biên Hòa - Vũng Tàu nằm trên mạch giao thông kết nối thủ phủ công nghiệp TPHCM (Bình Dương cũ) với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải (Đồ họa: Ngọc Tân).

Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) được giao khẩn trương phối hợp với Tổng Công ty Becamex và đơn vị tư vấn lập quy hoạch đường sắt đầu mối TPHCM (Tedi South) nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt TPHCM - Lộc Ninh (đoạn Bàu Bàng - Dĩ An), trình Sở Xây dựng trước ngày 5/1/2026.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu quy hoạch 2 tuyến đường sắt nêu trên, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng cung cấp thông tin quy hoạch hướng tuyến cho Bộ Xây dựng trước ngày 10/1/2026, làm cơ sở cập nhật quy hoạch các tuyến, ga đường sắt đầu mối TPHCM.

Trước đó, Tập đoàn Becamex đã đề xuất và được Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất giao nghiên cứu tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép với chiều dài 127km, tốc độ thiết kế 120-160km/h phục vụ chở khách và vận tải (logistics).

Dự án có tổng mức đầu tư gần 153 tỷ đồng, bao gồm cả đoạn Bàu Bàng - Dĩ An và Biên Hòa - Vũng Tàu. Tuyến đường giúp kết nối các khu công nghiệp tại Bình Dương, Đồng Nai với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Sau sáp nhập, TPHCM phân định rõ vai trò, chức năng của từng khu vực. Trong đó, TPHCM (cũ) là trung tâm đổi mới sáng tạo, thủ phủ dịch vụ, thương mại; Bình Dương cũ là trung tâm công nghiệp và công nghệ cao; Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là thủ phủ kinh tế biển.