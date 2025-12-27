Công bố 42 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TPHCM

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 vừa ban hành nghị quyết về danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị. Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử (ĐVBC) đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 là 42 đơn vị.

Các đại biểu HĐND TPHCM bấm nút thông qua tờ trình tại kỳ họp HĐND lần thứ 7 diễn ra chiều 26/12 (Ảnh: Xuân Đoàn).

ĐVBC số 1 gồm phường: Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An.

ĐVBC số 2 gồm phường: Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An.

ĐVBC số 3 gồm phường: Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa.

ĐVBC số 4 gồm: phường Tây Nam và các xã Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long.

ĐVBC số 5 gồm phường: Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát.

ĐVBC số 6 gồm phường: Bình Cơ, Tân Uyên và các xã Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân.

ĐVBC số 7 gồm phường: Tân Hiệp, Tân Khánh, Vĩnh Tân.

ĐVBC số 8 gồm phường: Tân Đông Hiệp, Dĩ An.

ĐVBC số 9 gồm phường: Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức.

ĐVBC số 10 gồm phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng.

ĐVBC số 11 gồm: phường Bà Rịa, Long Hương, Phú Mỹ, Tân Hải, Tân Phước, Tân Thành và các xã Long Sơn, Châu Đức, Châu Pha.

ĐVBC số 12 gồm xã: Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bình Châu.

ĐVBC số 13 gồm: đặc khu Côn Đảo, phường Tam Long và các xã Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải.

ĐVBC số 14 gồm phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa.

ĐVBC số 15 gồm phường: Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài.

ĐVBC số 16 gồm phường: Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa.

ĐVBC số 17 gồm phường: Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

ĐVBC số 18 gồm phường: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng.

ĐVBC số 19 gồm phường: Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận.

ĐVBC số 20 gồm xã: Nhà Bè, Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An.

ĐVBC số 21 gồm phường: Phú Thạnh, Phú Lâm, An Lạc.

ĐVBC số 22 gồm phường: Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng, Tân Hòa.

ĐVBC số 23 gồm phường: Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh.

ĐVBC số 24 gồm phường: Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú.

ĐVBC số 25 gồm phường: Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh.

ĐVBC số 26 gồm phường: Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định.

ĐVBC số 27 gồm phường: An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội.

ĐVBC số 28 gồm phường: An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông.

ĐVBC số 29 gồm phường: Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận.

ĐVBC số 30 gồm phường: An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp.

ĐVBC số 31 gồm phường: Tân Tạo, Bình Trị Đông.

ĐVBC số 32 gồm phường: Bình Hưng Hòa, Bình Tân.

ĐVBC số 33 gồm phường: Tam Bình, Hiệp Bình.

ĐVBC số 34 gồm phường: Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước.

ĐVBC số 35 gồm phường: Bình Trưng, Phước Long, Long Trường.

ĐVBC số 36 gồm xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm.

ĐVBC số 37 gồm xã: Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ.

ĐVBC số 38 gồm xã: An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

ĐVBC số 39 gồm xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc.

ĐVBC số 40 gồm xã: Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long.

ĐVBC số 41 gồm: phường Bình Đông, xã Bình Hưng.

ĐVBC số 42 gồm phường: Chánh Hưng, Phú Định.

Trong số 42 đơn vị bầu cử, đơn vị số 25 có số đại biểu HĐND thành phố được bầu là 2 đại biểu; 41 đơn vị còn lại được bầu 3 đại biểu mỗi đơn vị.

Trước đó, UBND TPHCM đã ban hành Chỉ thị 04 về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Quốc hội quyết định thời điểm bầu cử là ngày 15/3/2026.

Theo UBND TPHCM, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và thành phố. Đây cũng là kỳ bầu cử đầu tiên của TPHCM mới sau khi hợp nhất với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.