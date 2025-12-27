Công an Hải Phòng bắt giữ đối tượng trốn truy nã qua nhiều tỉnh thành

Ngày 27/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, lúc 15h ngày 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Phạm Hòa Đạt (SN 1993, trú tại phường Hòa Bình, TP Hải Phòng) khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Trị.

Trước đó ngày 6/6, Phạm Hòa Đạt đã bị Cơ quan Thi hành án hình sự của Công an Hải Phòng ra quyết định truy nã.

Phạm Hòa Đạt thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Đạt bị tuyên phạt 15 năm tù giam về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Sau khi có quyết định thi hành án, Đạt bỏ trốn, liên tục di chuyển qua nhiều địa phương để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng đã thu thập thông tin, xác minh nơi lẩn trốn của đối tượng và bắt giữ Đạt thành công. Đạt sau đó được di lý về Hải Phòng để chấp hành án theo quy định pháp luật.