Lật xe chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên Lào Cai, 8 người tử vong

Chiếc xe khách bị lật ngửa, bẹp rúm (Ảnh: Hoàng Đạt).

Sáng 27/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào lúc 7h40 cùng ngày tại Km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Ô tô khách BKS 29B-614.xx chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn tự lật xe. Đoàn có khoảng 20 người. Tại hiện trường đã có 8 người chết.

Nhà chức trách cho biết địa điểm xảy ra tai nạn là đoạn dốc kéo dài. Có khả năng nguyên nhân do xe mất phanh và lật ngửa đoạn chân dốc. Ngoài các nạn nhân tử vong, một số khác mắc kẹt ở trong xe. Lực lượng chức năng cùng thiết bị, máy móc được huy động đến để giải cứu đưa các nạn nhân ra ngoài.

Thi thể các nạn nhân được đưa ra khỏi xe khách (Ảnh: Đức Mậu).

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.