Cảnh sát mang mặt nạ chống độc dập đám cháy cạnh khu dân cư ở TPHCM

Đến 19h ngày 27/12, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 33 vẫn đang phối hợp với Công an phường Đông Hòa nỗ lực khống chế đám cháy tại một bãi rác nằm trong hẻm trên đường Đỗ Mười.

Trước đó, khoảng 16h30 cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng lên từ bãi rác tự phát rộng hàng trăm mét vuông, gần khu dân cư trong hẻm trên đường Đỗ Mười. Phát hiện hỏa hoạn, một số người dân tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Gặp vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Cạnh khu vực hỏa hoạn có nhiều nhà dân, khói bốc lên dày đặc, bao trùm khu dân cư. Trước nguy cơ ngạt khói, nhiều hộ dân đã chủ động rời khỏi nhà để bảo đảm an toàn. Công an phường Đông Hòa nhanh chóng tiếp cận từng hộ, kiểm tra và xác nhận không còn người mắc kẹt bên trong.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 33 đã điều động 3 phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Cảnh sát đeo mặt nạ chống độc để tiếp cận vào sâu bên trong hiện trường để dập lửa.

Cảnh sát PCCC sử dụng vòi rồng phun nước dập lửa từ nhiều hướng khác nhau. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do lượng rác lớn và cháy âm ỉ.

Khói dày đặc khiến tầm nhìn tại hiện trường bị hạn chế. Công tác chữa cháy đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng.

Đến 19h, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực xử lý, theo dõi diễn biến tại hiện trường.