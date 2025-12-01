Bàn tay trên biển ngả nghiêng, bờ kè khu du lịch bị xé toang

Sau hàng loạt cơn bão như Kajiki (số 5), Ragasa (số 9), Bualoi (số 10), bờ kè biển ở Khu du lịch Hải Tiến, đoạn qua 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng khung cảnh tan hoang tại đây vẫn chưa được khắc phục.

Theo ghi nhận, nhiều vị trí kè dọc bờ biển xã Hoằng Thanh và xã Hoằng Tiến bị sạt lở, đổ sập.

Hàng loạt cột đèn dọc khu du lịch bị đổ, ngả nghiêng bên đường, nhưng chưa được chính quyền địa phương xử lý.

Một đoạn bờ kè biển dài hơn 200m bị sạt lở nghiêm trọng. Nhìn từ trên cao, con đường dọc bờ biển bị xé toang, ngổn ngang đất, đá.

Tại một khu nghỉ dưỡng ở xã Hoằng Tiến, bờ kè biển bị sạt lở nghiêm trọng, tiến sát vào khuôn viên khu nghỉ dưỡng.

Mặt đường nhựa ven biển bị xé toang, sạt lở, các phương tiện không thể lưu thông qua đây.

Một số vị trí sạt lở sâu hơn 1m, lộ rõ lớp đất đá trơ trọi.

Một đoạn đường ven biển qua thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa hư hỏng nghiêm trọng.

Dưới bãi biển, các trụ tượng bàn tay bằng bê tông, cốt thép cũng bị sóng biển xô đổ ngả nghiêng.

Một cấu kiện bê tông bị sóng biển đánh gãy, trơ lõi thép.

Nhiều cây dừa trồng dọc bờ biển bị sóng lớn xô đổ.

Theo lãnh đạo xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, có hơn 2km bờ kè biển trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng. Tháng 9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban bố tình trạng khẩn cấp một số điểm ở khu vực bãi biển Hải Tiến.

Vị lãnh đạo cũng cho hay, trước mắt địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí bị sạt lở, đồng thời báo cáo đề xuất xin UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ kinh phí sửa chữa.

"Do kinh phí quá lớn nên xã không đủ khả năng khắc phục. Hiện tại, xã đã có báo cáo đề xuất xin UBND tỉnh hỗ trợ hơn 67 tỷ đồng để khắc phục. Ngoài ra, xã Hoằng Thanh cũng xin hỗ trợ từ tỉnh, tổng đề xuất của 2 xã gần 100 tỷ đồng. Chỉ còn ít tháng nữa đến mùa du lịch, chúng tôi rất sốt ruột, mong muốn tỉnh sớm có phương án khắc phục kịp thời", lãnh đạo xã Hoằng Tiến nói.

Vị trí khu du lịch biển Hải Tiến, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps).