Tài xế tử vong sau tai nạn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Ngày 8/1, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (C08, Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh xử lý hiện trường, điều tra vụ tai nạn giữa ô tô tải và xe đầu kéo trên cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Cabin xe tải bẹp dúm sau tai nạn (Ảnh: N.H.).

Khoảng 16h35 cùng ngày, ô tô tải biển số Đồng Nai lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, theo hướng miền Tây đi TPHCM.

Khi đến đoạn thuộc xã Lương Hòa (Tây Ninh), xe tải bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo mang biển số Hà Nội, do tài xế N.X.C. điều khiển.

Cú va chạm khiến cabin xe tải bẹp dúm, dính chặt vào đuôi xe đầu kéo. Tài xế trong cabin tử vong tại chỗ.

Lực lượng CSGT xử lý hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: A.H.).

Lực lượng CSGT đã phong tỏa đoạn cao tốc để xử lý hiện trường. Dòng phương tiện được điều hướng qua quốc lộ 1.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Tây Ninh) cũng được huy động, đưa nạn nhân bị kẹt trong cabin xe tải ra ngoài.

Qua kiểm tra, tài xế xe đầu kéo không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.