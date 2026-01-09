Quốc hội Mỹ tìm cách hạn chế quyền ra lệnh tấn công quân sự của Tổng thống

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

AFP đưa tin, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 52-47 để đưa nghị quyết về quyền chiến tranh tiến thêm một bước.

Nếu cuối cùng được thông qua, nghị quyết này sẽ yêu cầu Tổng thống Mỹ rút các lực lượng vũ trang Mỹ khỏi tình trạng chuẩn bị các hoạt động thù địch chống lại Venezuela nếu không có sự phê chuẩn bổ sung của quốc hội.

Nghị quyết sẽ được đưa ra tranh luận toàn thể tại Thượng viện. Để đến được bàn làm việc của Tổng thống Mỹ, văn bản này phải được lưỡng viện của quốc hội thông qua. Khi đó, Tổng thống có thể phủ quyết nghị quyết. Việc vượt qua quyền phủ quyết sẽ đòi hỏi sự ủng hộ của hai phần ba số phiếu ở cả Hạ viện và Thượng viện đều do đảng Cộng hòa kiểm soát, một ngưỡng được cho là gần như không thể vượt qua.

Dù vậy, các nhà quan sát coi cuộc bỏ phiếu có ý nghĩa biểu tượng quan trọng, cho thấy sự bất bình về vụ lực lượng Mỹ đột kích bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 3/1 cũng như việc Tổng thống Trump dọa tiếp tục tấn công Venezuela cũng như các quốc gia khác trong khu vực.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump ra lệnh tiến hành chiến dịch tấn công quân sự vào Venezuela và bắt giữ vợ chồng nhà lãnh đạo Maduro, một động thái đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của cộng đồng quốc tế.

Các khí tài quân sự Mỹ vẫn được triển khai tại khu vực Caribe kể từ sau vụ đột kích Venezuela, và chính quyền Tổng thống Mỹ cho biết các cuộc không kích nhằm vào những tàu bị cáo buộc liên quan đến ma túy sẽ tiếp tục.

Dù tại thời điểm này không có thông tin nào cho thấy binh sĩ Mỹ đang hiện diện trên thực địa tại Venezuela, Tổng thống Trump cảnh báo nhà lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez rằng nếu bà không tuân thủ các yêu cầu của Mỹ, bà có thể sẽ phải “trả một cái giá rất lớn, có lẽ còn lớn hơn cả ông Maduro”.

Ngoài ra, ông Trump cũng dọa sử dụng vũ lực đối với các quốc gia khác ở Tây Bán Cầu, trong đó có Colombia, cũng như đảo Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Trong khi đó, vai trò cụ thể của quân đội Mỹ trong việc thực hiện những cam kết của ông Trump về việc áp đặt quyền kiểm soát vô thời hạn đối với chính phủ Venezuela và mở cửa ngành dầu mỏ của nước này cho các công ty Mỹ vẫn chưa được làm rõ.

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times được công bố hôm 8/1, ông Trump cho biết Mỹ có thể giám sát Venezuela và kiểm soát nguồn thu từ dầu mỏ của nước này trong nhiều năm.

“Chúng tôi sẽ tái thiết đất nước này theo một cách rất có lợi nhuận”, ông Trump nói. Ông Trump cho biết thêm rằng Mỹ đang “hợp tác rất tốt” với chính phủ của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, một nhân vật trung thành lâu năm với Maduro.