Đường dây trộm cắp, tiêu thụ hơn 1,5 tấn chó ở Tây Ninh

Ngày 8/1, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, đồng loạt ra quân, triệt phá chuyên án liên quan các tụ điểm trộm cắp, tiêu thụ chó quy mô lớn trên địa bàn.

Khoảng 4h40 cùng ngày, tổ công tác kiểm tra một địa điểm tại xã Đức Lập, tạm giữ 5 người để làm rõ hành vi trộm cắp, tiêu thụ chó. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 29 con chó, gồm 19 con còn sống và 10 con đã được cấp đông.

Nhóm trộm cắp, tiêu thụ chó tại phường Ninh Thạnh bị công an bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Tang vật kèm theo gồm một ô tô, 4 xe máy cùng nhiều công cụ phục vụ trộm cắp, tiêu thụ như súng điện, bình xịt hơi cay, mũi tên tự chế và máy làm lông.

Khoảng 4h45, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra một địa điểm tại phường Ninh Thạnh, tạm giữ thêm 4 người. Qua kiểm tra, công an thu giữ hơn 1,2 tấn chó (104 con), một xe tải, hệ thống tủ đông công nghiệp dung tích 761 lít và các thiết bị khò gas.

Theo cơ quan công an, trong đợt ra quân đồng loạt, các lực lượng đã tạm giữ tổng cộng 9 người, thu giữ hơn 1,5 tấn tang vật. Việc phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị đã kịp thời triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ chó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.