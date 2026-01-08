Tài xế xe máy nghi bị ô tô tông, kéo lê tử vong trên đường ở Hà Nội

Tối 8/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng 18h35 cùng ngày, tại đường Nguyễn Lương Bằng (phường Đống Đa, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người đàn ông tử vong.

Nam nạn nhân tử vong tại chỗ (Ảnh: Hữu Thành).

Sau khi nhận tin báo, Đội 3 cử cán bộ tới hiện trường phân luồng, bảo vệ hiện trường và làm rõ vụ tai nạn.

Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội được cho là thời điểm khi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội, vào thời gian trên, một người đàn ông điều khiển xe máy đang quay đầu xe để sang làn đường bên cạnh bất ngờ bị một ô tô lao tới, đâm đổ và kéo lê xe máy cùng nam tài xế đoạn khá dài.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.