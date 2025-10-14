Kè biển hàng chục tỷ đồng bị bão Bualoi "xé nát"

Bão Bualoi "xé nát" kè biển tiền tỷ (Video: Hoàng Lam).

Theo báo cáo của UBND phường Cửa Lò, bão Bualoi (bão số 10) đổ bộ vào đất liền đêm 28, sáng 29/9 đã làm hư hỏng nghiêm trọng tuyến kè chắn sóng trên địa bàn.

Theo ông Hoàng Minh Thọ, Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Cửa Lò, sóng đã đánh hỏng 5 đoạn bờ kè, tổng chiều dài gần 600m trong tuyến kè biển dài 4,3km của địa phương này.

Riêng đoạn kè biển do UBND thị xã Cửa Lò cũ làm chủ đầu tư, được xây dựng năm 2021, hoàn thành năm 2022, bị hư hỏng nặng. Đoạn kè biển này dài 1,1km, tổng vốn đầu tư hơn 40 tỷ đồng.

Đoạn kè biển này có 3 điểm bị sóng đánh sập, tổng chiều dài 551m. Công trình được thiết kế là kè biển cấp 4, có sức chịu đựng bão cấp 10 và nước biển dâng cao.

Tuy nhiên, bão Bualoi với cấp 12 khi đổ bộ kèm sóng mạnh dữ dội đã "xé nát" đoạn kè biển này. Tại hiện trường, mái kè bằng bê tông và tấm lát nền đường dạo bộ bị gãy, vỡ, xô lệch khỏi vị trí ban đầu.

Theo ông Hoàng Minh Thọ, phần kè biển bị đánh sập khó khắc phục, sửa chữa mà phải làm lại hoàn toàn.

Chân kè gãy thành từng khúc, nền phía trong kè bị xói lở tạo thành những lỗ hổng.

Một đoạn chân kè bị gãy, sụt xuống so với vị trí ban đầu khoảng nửa mét.

Đoạn kè biển do Sở Du lịch Nghệ An (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm chủ đầu tư, có tổng vốn 123 tỷ đồng, thi công năm 2023-2024 cũng bị hư hỏng với tổng chiều dài 40m. Phần mái kè bị sụt, chân kè bị đội lên, nứt gãy sau bão Bualoi.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (áo xanh đậm), trực tiếp kiểm tra thiệt hại do bão Bualoi gây ra đối với tuyến kè biển phường Cửa Lò.

Theo ông Hoàng Minh Thọ, Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Cửa Lò, địa phương đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí sớm sửa chữa, khắc phục các đoạn kè biển bị hư hỏng trước mùa du lịch năm 2026.