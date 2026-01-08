Cảng Phước An ở Đồng Nai được đón tàu khách quốc tế

Bộ Xây dựng vừa phản hồi đề xuất của Công ty CP Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An (PAP) về việc cho phép đón tàu khách du lịch quốc tế.

Theo đó, Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương cho phép thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế và trong nước tại cảng Phước An (tỉnh Đồng Nai). Thời gian thí điểm là một năm kể từ ngày 7/1.

Cảng Phước An tại xã Phước An, tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Phước Tuần).

Việc thí điểm nhằm tận dụng hiệu quả hạ tầng cảng biển hiện hữu trong điều kiện bến cảng khách chuyên dùng chưa được đầu tư. Đồng thời, Bộ Xây dựng muốn các bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải ưu tiên thực hiện dịch vụ hàng hóa container.

Trường hợp vũng quay tàu tạm hiện hữu không bảo đảm an toàn cho tàu khách quay trở, Bộ Xây dựng chấp thuận cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng bằng nguồn vốn của đơn vị khai thác. Việc mở rộng phải tuân thủ đúng quy định về hoạt động nạo vét, không được lợi dụng để khai thác cát trái phép.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng hải và Đường thủy hướng dẫn doanh nghiệp về thủ tục triển khai. Bến cảng chỉ được phép tiếp nhận tàu khách khi đảm bảo điều kiện an toàn cho hành khách và điều kiện an toàn hàng hải.

Cảng Phước An nằm trên tuyến sông Thị Vải (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trước đó, doanh nghiệp khai thác cảng Phước An đã kiến nghị Bộ Xây dựng việc bổ sung công năng tiếp nhận tàu có tải trọng đến 80.000DWT được ra, vào các cầu cảng số 5, 6 và 7.

Doanh nghiệp cũng đề xuất bổ sung công năng tiếp nhận tàu khách du lịch quốc tế và nội địa tại cảng Phước An để khai thác tiềm năng của loại hình du lịch tàu biển.