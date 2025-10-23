Sóng lớn "xé toạc" bờ biển dù bão Fengshen đã suy yếu

Một vệt sạt lở mới dài hơn 100m vừa xuất hiện tại khối Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) gây lo ngại cho người dân và chính quyền địa phương.

Tình trạng xói lở nghiêm trọng nêu trên đang đe dọa trực tiếp khu dân cư khi sóng biển ăn sâu vào đất liền 7-10m, thậm chí có nơi lên 25-30m.

Bão số 12 suy yếu nhưng sóng biển vẫn dâng cao tại khu vực bãi tắm Thịnh Mỹ, phường Hội An Tây (Ảnh: Ngô Linh).

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 23/10, những con sóng dữ dội đã khoét sâu vào bờ, đánh vỡ nhiều đoạn kè, khiến đất nền bị xói lở mạnh, cuốn trôi vật liệu và tường gạch xuống biển. Đáng chú ý, khu vực này nằm trong tuyến đê ngầm giảm sóng của dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An.

Ông Trần Văn Hòa (45 tuổi, trú tại khối Thịnh Mỹ) cho biết chiều tối 22/10, sóng dâng cao đánh tới tấp vào bờ khiến gia đình ông không kịp trở tay. Hàng dừa ven biển bị sóng cuốn phăng, một phần công trình du lịch sát biển cũng bị cuốn trôi, chỉ còn trơ lại móng gạch.

"Chúng tôi cứ nghĩ đã có tuyến đê ngầm giảm sóng thì ít bị ảnh hưởng, không ngờ sóng biển lại dâng cao như vậy. May mắn bão số 12 suy yếu, nếu vẫn giữ nguyên cường độ như dự báo chắc chẳng còn gì", ông Hòa bày tỏ sự lo lắng.

Sóng biển gây sạt lở rất nặng bờ biển Hội An (Video: Ngô Linh).

Ngôi nhà chỉ cách điểm sạt lở 20m, vợ chồng ông Lê Văn Biết (65 tuổi, trú tại khối Thịnh Mỹ) đứng ngồi không yên vì lo sợ sóng biển sẽ tiếp tục ăn sâu vào đất liền.

"Ngoài tuyến đê ngầm giảm sóng từ xa, chúng tôi cũng hy vọng được hỗ trợ kè bằng bao tải địa tại bờ biển", ông Biết kiến nghị.

Lãnh đạo UBND phường Hội An Tây cho biết tình hình sạt lở bờ biển ngày càng nặng hơn, vượt ngoài khả năng của địa phương. UBND phường đã báo cáo lên UBND thành phố Đà Nẵng để sớm có giải pháp khắc phục, bảo vệ bờ biển, tài sản, tính mạng và sinh kế cho người dân.

Một số điểm sạt lở mới do ảnh hưởng của bão số 12 (Ảnh: Ngô Linh).

Trong ngày 23/10, đoàn công tác Quân khu 5 do Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn, đã kiểm tra khu vực bờ biển tại khối phố Tân Thành (phường Hội An Tây).

Đoạn bờ biển này bị sạt lở dài hơn 200m, sâu vào bờ gần 30m. Tại đây, lực lượng quân sự, biên phòng, dân quân Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã được huy động, sử dụng vật tư, phương tiện cơ giới, bao cát để đắp kè, ngăn sóng tấn công, bảo vệ khu dân cư ven biển.

Qua kiểm tra hiện trường, lãnh đạo Quân khu 5 và địa phương xác định trên địa bàn còn nhiều điểm có nguy cơ sạt lở, kéo dài hàng trăm mét.

Đại tá Cao Văn Mười đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục phân công lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng túc trực theo dõi tình hình, diễn biến các điểm có nguy cơ sạt lở; lên phương án ứng phó, khắc phục kịp thời, hạn chế nguy cơ mất an toàn cho người dân.