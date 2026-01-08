Người dân Lâm Đồng bàn giao 2 cá thể khỉ đuôi dài cho công an

Ngày 8/1, Công an xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng, đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan lập hồ sơ tiếp nhận 2 cá thể khỉ đuôi dài do người dân địa phương giao nộp.

Cá thể khỉ được người dân Lâm Đồng giao nộp cơ quan công an (Ảnh: Văn Minh).

Trước đó, bà Phạm Thị Phượng (trú tại bon Điêng Đu, xã Quảng Tân) phát hiện 2 cá thể khỉ hoang dã vào nhà, vườn tược để kiếm thức ăn, làm hư hại nhiều vật dụng. Lo ngại khỉ gây hại, tấn công người, bà Phượng đã cùng một số người dân bắt lại và giao nộp cho cơ quan công an.

Khỉ đuôi dài có tên khoa học là Macaca fascicularis, động vật rừng thuộc nhóm IIB - loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Công an xã Quảng Tân đang phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan đánh giá tình trạng sức khỏe 2 cá thể khỉ, hoàn tất thủ tục để thả về môi trường tự nhiên.