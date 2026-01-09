Mỹ: Khách chê suất ăn ở khoang hạng nhất trên máy bay như thịt in 3D

Mới đây, một du khách đã chia sẻ hình ảnh bữa ăn mà anh được tiếp viên hàng không phục vụ trong khoang hạng nhất của chuyến bay thuộc hãng United Airlines (Mỹ).

Vị khách có tên Peyman Milanfar cho biết, ở chuyến bay kéo dài 5 tiếng, anh bất ngờ khi nhận được phần ăn với hình thức kém hấp dẫn. Theo vị khách, phần ăn này không tương xứng với dịch vụ cao cấp, nhìn giống thịt in 3D (công nghệ dùng máy in 3D để tạo ra sản phẩm giống thịt từ nguyên liệu thực vật).

"Đây là trò đùa hay sao? Tôi chọn khoang hạng nhất, bay hơn 5 tiếng và đây là suất ăn được nhận", vị khách lên tiếng.

Suất ăn gây tranh cãi được phục vụ ở khoang hạng nhất của hãng hàng không United Airlines (Ảnh: X).

Hình ảnh được khách chia sẻ cho thấy, suất ăn có những miếng phô mai, vài quả cà chua cùng ít hạt.

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Cùng với đó là những tranh luận về tiêu chuẩn suất ăn trên các chuyến bay cao cấp của United Airlines.

Sau đó, đại diện hãng bay đã lên tiếng phản hồi vấn đề này. Theo đó, hãng hàng không Mỹ xin lỗi công khai, thừa nhận bữa ăn chưa đáp ứng kỳ vọng của khách.

Theo trang web chính thức của hãng hàng không, đồ ăn nhẹ miễn phí được cung cấp trên mọi chuyến bay của United có quãng đường dài hơn 490km. Hành khách bay United First hoặc United Business cũng được phục vụ đồ ăn miễn phí cùng đồ uống có cồn hoặc không cồn.

Trên các chuyến bay dài từ 490km đến 1.450km, hành khách có thể chọn giữa nhiều loại đồ ăn nhẹ ngọt và mặn, cùng với đồ uống có cồn miễn phí.

Đối với các chuyến bay dài hơn 1.450km, các lựa chọn bao gồm hạt tổng hợp, một món chính nấu nóng kèm sa lát và bánh mì, món tráng miệng và đồ uống có cồn miễn phí.

Trên các chuyến bay dài hơn 1.915km, hãng hàng không cung cấp hạt tổng hợp, một món chính nấu nóng (kèm sa lát và bánh mì), món tráng miệng, bữa ăn nhẹ trước khi hạ cánh và đồ uống có cồn miễn phí.

Không chỉ United Airlines, một số hãng bay trên thế giới từng vấp phải những phàn nàn tương tự.

Suất ăn của khách Hàn Quốc trên chuyến bay từ Hawaii (Mỹ) về quê nhà Hàn Quốc (Ảnh: X).

Tháng 6/2022, một vị khách Hàn Quốc đi trên chuyến bay từ Hawaii (Mỹ) về quê nhà Hàn Quốc, tỏ rõ thất vọng với chất lượng suất ăn được phục vụ.

Vị khách tiết lộ đã bỏ ra 6 triệu won (hơn 100 triệu đồng) để ngồi ở khoang thương gia. Tuy nhiên, khi nhận được phần ăn, vị khách thấy sốc.

"Đó là suất bít tết với kích thước chỉ bé đúng bằng chiếc thẻ tín dụng. Tôi không phải là người duy nhất thấy phẫn nộ. Suốt chuyến bay, tôi và những người khác không được phục vụ chăn đắp hoặc đồ uống có cồn", vị khách nam cho biết.

Cũng theo người đàn ông, nhiều hành khách gọi thêm phần mì tôm sau khi nhận được suất ăn "bé như bàn tay". Nhưng nếu gọi muộn, họ sẽ chẳng được gì.

Bàn luận về chủ đề suất ăn trên máy bay, một số lời than phiền khác kể lại việc mình từng bị tiếp viên hàng không phục vụ từng quả nho hoặc nhận những miếng pho mát bị cắt quá mỏng.

Dù chỉ trích bữa ăn, nhưng vị khách nam không quên gửi lời khen ngợi về thái độ phục vụ chuyên nghiệp của các tiếp viên hàng không ở hạng thương gia.

"Dịch vụ của các tiếp viên vẫn tốt nhất", anh nói. Tuy nhiên, khi được hỏi về tên của hãng bay, vị khách nam từ chối trả lời.