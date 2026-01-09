Cầu vượt đầu tiên tại nút giao An Phú thông xe, cửa ngõ phía Đông “dễ thở”

Cầu vượt N2, một hạng mục quan trọng của dự án nút giao An Phú, đã chính thức đi vào hoạt động, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Đông thành phố. Công trình này được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể tình trạng ùn tắc, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cầu vượt N2 đã được đưa vào khai thác ổn định, phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân và các phương tiện từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây về trung tâm thành phố.

Cầu vượt N2 là hạng mục cầu vượt đầu tiên hoàn thành tại nút giao An Phú, một công trình giao thông quy mô lớn của TPHCM. Cầu có chiều dài khoảng 800m, với thiết kế uốn cong mềm mại, tạo điểm nhấn nổi bật tại khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.

Mặc dù lưu lượng phương tiện qua cầu vượt N2 chưa cao do phương án tổ chức giao thông mới được điều chỉnh và người dân đang trong giai đoạn làm quen, tình trạng ùn tắc vẫn còn diễn ra tại khu vực nút giao An Phú.

Theo phương án tổ chức giao thông mới, các phương tiện từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây muốn đi về đại lộ Mai Chí Thọ sẽ di chuyển sát dải phân cách bên trái, qua cầu Bà Dạt, sau đó tách làn để lên cầu vượt N2 và rẽ phải xuống đại lộ Mai Chí Thọ, hướng về trung tâm TPHCM.

Việc đưa cầu vượt N2 vào khai thác được kỳ vọng sẽ tách dòng xe từ cao tốc ngay từ xa, hạn chế giao cắt với các phương tiện lưu thông phía dưới nút giao An Phú, từ đó cải thiện tình trạng ùn tắc, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Mặt cầu đã được trải thảm nhựa, lắp đặt đầy đủ hệ thống chiếu sáng và cho phép ô tô lưu thông. Lan can cầu được thiết kế với biểu trưng của TPHCM, góp phần tạo diện mạo hiện đại cho công trình và khu vực xung quanh.

Ông Trọng Sa (phường Bình Trưng) chia sẻ: "Trước đây chưa có cầu này tắc lắm, giờ nó chỉ ở cái nút giao thôi vì chưa đồng bộ".

Cầu vượt N2 có độ tĩnh không lớn nhất 4,75m, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông phía dưới.

Dù cầu vượt N2 đã hoàn thành và đi vào sử dụng, tổng thể dự án nút giao An Phú vẫn còn nhiều hạng mục đang được triển khai. Bên cạnh cầu vượt N2, các hạng mục khác như cầu vượt N1.1, N1.3, N3 - N4… hiện vẫn đang trong quá trình thi công.

Trước đó, do một số gói thầu thi công chậm tiến độ, UBND TPHCM đã thống nhất điều chỉnh thời gian hoàn thành toàn bộ dự án nút giao An Phú đến quý II năm nay, thay vì cuối năm 2025 như kế hoạch ban đầu.

Đáng chú ý, hầm chui HC1-02 đang được nhà thầu khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/1. Hầm chui này dài khoảng 760m, quy mô 4 làn xe hai chiều, phục vụ hướng phương tiện từ cao tốc rẽ trái ra đại lộ Mai Chí Thọ và đi về hầm Thủ Thiêm.

Nút giao An Phú là một trong những dự án giao thông trọng điểm của TPHCM, với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Công trình này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các trục giao thông huyết mạch như đại lộ Mai Chí Thọ, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống…, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực phía Đông thành phố.

Hướng tuyến cầu vượt N2 (Đồ hoạ: Thanh Phúc).