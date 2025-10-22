Cảnh tan hoang như "bom cày xới" tại bờ kè khu du lịch sinh thái Rạng Đông

Dự án bờ kè Khu du lịch sinh thái Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình (do UBND huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cũ, làm chủ đầu tư), được đầu tư xây dựng hơn 100 tỷ đồng. Công trình dài hơn 2km, hoàn thành vào năm 2014 với mục tiêu chắn sóng biển, phát triển kinh tế du lịch địa phương.

Sau nhiều năm sử dụng, công trình bờ kè Khu du lịch sinh thái Rạng Đông xuống cấp, bị sạt lở nhiều nơi. Từ năm 2018, phần thân kè bị sóng đánh vỡ, tạo thành hố sâu. Sau đó, không được khắc phục nên sạt lở tiếp tục lan rộng và ngày càng nghiêm trọng hơn.

Những năm gần đây, bờ kè sạt lở kéo dài và sâu vào bên trong. Không chỉ hệ thống kè chắn sóng bên ngoài mà sạt sâu vào bên trong khu vực vỉa hè đi bộ và đường giao thông. Toàn bộ công trình trở nên tang hoang, nhếch nhác như một bãi chiến trường.

Đặc biệt, cơn bão Bualoi (bão số 10, cuối tháng 9), nước biển dâng cao, sóng biển lớn đã ập vào, đánh tan hoang bờ kè Khu du lịch sinh thái Rạng Đông.

Toàn bộ khu bờ kè dài hơn 2km bị vỡ vụn, các tấm lát chắn sóng, kè bê tông, gạch lát, bo vỉa hè bị vỡ vụn. Theo quan sát của phóng viên, công trình bị sóng biển xới tung như vừa trải qua một trận bom.

Một người dân địa phương cho biết, thời điểm bão đổ bộ nước biển dâng cao ngập bờ kè hơn 1m. Công trình như bị sóng biển "nuốt chửng".

Cảnh tượng tan hoang, ngổn ngang, nhếch nhác tại kè khu du lịch sinh thái khiến người dân địa phương xót xa. "Chưa biết đến bao giờ bờ kè này mới được dọn dẹp, khắc phục, sửa chữa lại như trước", một người dân thở dài nói.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trên bề mặt bờ kè sóng đánh tan nhiều nơi khiến công trình bị biến dạng. Những chỗ còn giữ lại được hình thù, phía bên dưới hở ra những hàm ếch khổng lồ, bên trong rỗng tuếch rỗng toác, sâu hoắm.

Toàn bộ công trình bờ kè dài cả kilomet, rộng hơn 100m, nhưng được thiết kế "rất hiếm" lõi thép bên trong. Vì thế, khi xảy ra sạt lở, sóng biển đánh vào, dẫn đến tình trạng vỡ vụn như bị bóp nát.

Được biết, trước tình trạng bờ kè Khu du lịch sinh thái Rạng Đông bị sạt lở, hư hỏng, UBND tỉnh Ninh Định (cũ), cũng đã giao các ngành chức năng nghiên cứu phương án khắc phục. Tuy nhiên, sau nhiều năm công trình vẫn nằm chỏng chơ, vốn đã bị hư hại vì sạt lở giờ càng trở nên tang hoang, tiêu điều hơn.

Từ khi bờ kè bị sạt lở, chính quyền địa phương đã cấm người dân và du khách đến tắm tại Khu du lịch sinh thái Rạng Đông. Vì thế, các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống dọc theo bờ biển cũng trở nên tiêu điều vì vắng khách.