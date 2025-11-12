Sạt lở ở trung tâm bản Đôn, dây diện vắt vẻo bên đường

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dọc tuyến đường trung tâm bản Đôn, xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa, có ít nhất 4 điểm sạt lở nghiêm trọng.

Theo người dân địa phương, sau cơn bão Matmo (bão số 11), con đường trung tâm bản Đôn bị sạt lở. Có những vị trí, khối lượng đất sạt lở nghiêm trọng, nhiều diện tích lúa của người dân bị vùi lấp.

Mặt đường nhựa bị sạt lở nghiêm trọng sau bão. Dù chính quyền địa phương đã căng dây, cấm đường, nhưng người dân và phương tiện vẫn lưu thông qua các vị trí sạt lở.

Nhiều cột điện bị đất đá kéo sạt xuống ruộng sau bão.

Một số cột ngả nghiêng, dây điện sà xuống thấp gây nguy hiểm cho người dân và du khách.

Do nhiều cột điện bị xô đổ, lực lượng chức năng sử dụng cột tre để thay thế tạm thời, dán biển cảnh báo nguy hiểm.

Đoạn đường nhựa ở trung tâm bản Đôn, xã Pù Luông bị nứt toác.

Những vết nứt lớn, kéo sập một phần mặt đường xuống sâu khoảng 50cm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Pù Luông cho biết sau đợt mưa bão vừa qua, đặc biệt là cơn bão số 11, trên địa bàn trung tâm bản Đôn có 4 điểm sạt lở nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến du lịch và hoa màu của người dân.

Sau khi sự cố thiên tai xảy ra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định hỗ trợ 7 tỷ đồng để địa phương khắc phục sự cố.

"Chúng tôi cũng đã cấm đường quanh vị trí sạt lở, nhưng người dân vẫn tháo rào chắn để đi. Trước mắt, thời gian tới, địa phương sẽ khẩn trương gia cố các vị trí sạt lở bằng rọ đá", vị lãnh đạo nói.

Xã Pù Luông được sáp nhập từ 2 xã Thành Lâm và Thành Sơn, huyện Bá Thước cũ. Nơi đây cách Hà Nội khoảng 160km, nằm trong vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Bản Đôn, xã Pù Luông được xem là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng với khí hậu mát mẻ, ruộng bậc thang và núi non xen lẫn tạo nên khung cảnh bình yên, thu hút đông đảo du khách nước ngoài đến trải nghiệm.

Vị trí bản Đôn, xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps).