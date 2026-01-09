Người cao tuổi được chúc thọ 1,5 triệu đồng

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết quy định chi tiết về mức chúc thọ, mừng thọ dành cho người cao tuổi trên địa bàn. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1.

Theo đó, đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam đang cư trú hợp pháp tại Đà Nẵng, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ đủ 6 tháng trở lên. Các độ tuổi được tổ chức chúc thọ, mừng thọ bao gồm 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và từ 101 tuổi trở lên.

Người trên 100 tuổi sinh sống tại Đà Nẵng được tặng quà và tiền mặt 1,5 triệu đồng (Ảnh: Công Bính).

Cụ thể, người cao tuổi thọ 100 tuổi sẽ nhận được Thiếp chúc thọ từ Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND thành phố, kèm theo 5m vải lụa và 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Đối với người cao tuổi từ 101 tuổi trở lên, hàng năm sẽ được Chủ tịch UBND thành phố gửi Thiếp chúc thọ, 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Người cao tuổi thọ 95 tuổi sẽ nhận Thiếp chúc thọ từ Chủ tịch UBND thành phố và 1 triệu đồng tiền mặt.

Ở tuổi 90, người cao tuổi sẽ được Chủ tịch UBND thành phố gửi Thiếp chúc thọ, nhận quà hiện vật trị giá 200.000 đồng và 800.000 đồng tiền mặt.

Mức quà tặng cho người cao tuổi thọ 80 và 85 tuổi là 800.000 đồng tiền mặt. Trong khi đó, người cao tuổi thọ 70 và 75 tuổi sẽ được tặng 600.000 đồng tiền mặt.

Ngoài ra, chi phí in ấn, mua, làm khung Thiếp chúc thọ, Giấy mừng thọ được quy định thống nhất ở mức 50.000 đồng/thiếp. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách này sẽ được trích từ ngân sách thành phố.