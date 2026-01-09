Ngõ “đất vàng” ở Hà Nội: Các hộ dân nhận tiền tỷ bồi thường, tất bật di dời

Giãn dân, chuyển đến nơi ở khang trang

Những ngày đầu năm, ngõ 61 phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) vốn chật chội càng trở nên nhỏ hẹp khi các hộ dân thu dọn đồ đạc, bàn giao mặt bằng cho dự án xây dựng quảng trường phía Đông hồ Gươm.

Nằm men theo con ngõ chỉ đủ chỗ cho một xe máy len qua, nhiều căn nhà hoang vắng, đồ đạc bị bỏ lại ngổn ngang. Vài hộ dân tranh thủ những ngày cuối, đóng gói tài sản vào bao tải, chất lên xe kéo để chuyển đi.

Trước đây, theo tìm hiểu của phóng viên, giá đất ở khu vực ngõ 61 phố Đinh Tiên Hoàng lên đến hàng trăm triệu đồng/m2. Với mức độ đắt đỏ như vậy, có người ví khu vực này là đất "kim cương", "đất vàng".

Nhiều người dân sinh sống lâu năm ở đây cho biết, tiến độ giải phóng mặt bằng được tiến hành nhanh chóng. Quá trình này được thực hiện đúng trình tự, hầu hết bà con đã được nhận tiền đền bù nên yên tâm di dời.

Lối đi cuối ngõ ngổn ngang đồ đạc sau khi người dân di dời (Ảnh: Trần Thành Công).

Chuyển đồ đạc từ cuối tháng 12, bà Lan Oanh (cư dân ngõ 61) vẫn quay về nơi cũ như một thói quen. Bà cho biết, rời khỏi nơi đã gắn bó nhiều năm là điều mà nhiều gia đình không ngờ tới. Tuy nhiên, vì sự phát triển của thành phố, bà con đều đồng tình, sẵn sàng chung tay cùng cơ quan chức năng.

Được biết, cách đây khoảng 20 năm, bố mẹ chồng từng nhắc tới một dự án được quy hoạch trên khu đất "kim cương” này. Gia đình luôn trong tâm trạng thấp thỏm, chờ ngày di dời.

Trầm ngâm nhìn cổng sơn màu vàng in đậm dấu thời gian, người phụ nữ cho biết: "Ở đây chật chội nhưng vui vẻ, vài bước chân là tới hồ Gươm. Nhiều quán hàng bán đồ ăn ngon bậc nhất Hà Nội".

Đồ đạc bị bỏ lại trong căn nhà của hộ dân đã chuyển đi (Ảnh: Trần Thành Công).

Trước khi chuyển đi, căn nhà của bà Oanh nằm gần cuối ngõ, rộng vỏn vẹn 22m2. Để lên nhà, bà phải bước qua một cầu thang bằng nhôm. Thoạt nhìn, không gian chật chội so với nơi khác, nhưng với nhiều gia đình trong ngõ, đó vẫn là niềm mơ ước.

Sau khi nhận khoản đền bù hơn 5 tỷ đồng, bà ở tạm nhà thuê, chờ xong thủ tục giấy tờ mới tính toán xây nhà trên khu đất mới ở phường Việt Hưng (quận Long Biên cũ).

Được biết, một hộ dân cách chỗ bà ở vài chục mét được nhận khoản đền bù rất lớn. Căn nhà này rộng khoảng 50m2, toạ lạc trên mặt đất, không nằm trên tầng hai như của bà.

"Chủ nhà nhận được hơn 18 tỷ đồng tiền đền bù (chưa tính đất). Sau khi trừ hơn 1 tỷ đồng chi phí mua đất tại xã Đông Anh, ông ấy mang về hơn 17 tỷ đồng tiền mặt", bà kể.

Bà Lan Oanh đang thuê nhà để ở tạm đợi đến lúc hoàn thành các thủ tục giấy tờ của mảnh đất mới (Ảnh: Trần Thành Công).

Cùng chung tâm trạng với bà Oanh, cô Y. (quê Hưng Yên) - người làm việc tại quán ăn đầu ngõ - cho biết, dù không phải cư dân của khu vực này nhưng 8 năm gắn bó để lại trong lòng nhiều kỷ niệm.

“Ở đây chật chội nhưng vì mưu sinh nên tôi cố gắng vượt qua. Nhà vệ sinh và nhà tắm phải dùng chung với nhiều hộ khác. Cảnh xếp hàng chờ đến lượt đi vệ sinh, chịu mùi hôi cũng thành quen”, cô Y. chia sẻ.

Chỉ tay sang căn nhà bên cạnh, cô lắc đầu vì toàn bộ không gian sinh hoạt rộng hơn 10m2, nhỏ hơn khu bếp và nhà tắm ở quê.

Trước khi lên Hà Nội làm việc, người phụ nữ từng nghĩ phần lớn các hộ dân ở Thủ đô đều khá giả, nhà cửa rộng rãi, cao tầng. Từ lúc đến ngõ 61 phố Đinh Tiên Hoàng làm việc, cô nhận ra không phải gia đình nào cũng may mắn như vậy.

Cô Y. hy vọng, lần di chuyển này giúp bà con trong ngõ có nơi ở rộng rãi hơn (Ảnh: Trần Thành Công).

Theo cô Y., việc di dời người dân ra khỏi khu vực này cũng là cách cơ quan chức năng giúp giãn dân.

"Hy vọng các gia đình có cơ hội chuyển đến nơi ở mới rộng rãi, khang trang và tốt hơn, không còn cảnh chật chội như nhiều năm qua", cô nói.

Quán phở gắn bó với nhiều người yêu ẩm thực

Hàng chục năm qua, nhắc đến ngõ 61 phố Đinh Tiên Hoàng, những người yêu ẩm thực sẽ nhớ tới quán phở Thìn nằm nép mình bên trái lối vào.

Những ngày này, nhân viên vẫn tất bật phục vụ khách trong và ngoài nước đến thưởng thức hương vị quen thuộc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Bùi Chí Thành - chủ quán - cho biết, sau những lo lắng ban đầu, đến nay gia đình đã tìm được mặt bằng mới trên phố Hàng Vôi, từng bước ổn định việc kinh doanh.

Được biết, anh Thành là đời thứ 3 nối nghiệp bán phở. Quán được ông nội là ông Bùi Chí Thìn mở cửa đón khách từ năm 1955.

Trước khi mở quán phở tại đây, ông Thìn từng làm thuê cho người bà con bán phở gánh. Sau vài năm, ông học nghề rồi bán phở dạo khắp khu phố cổ.

Từ quán phở gánh quen thuộc, ông Thìn và vợ mở quán phở đầu ngõ 61 rồi truyền lại cho con trai trưởng là Bùi Chí Hoà. Sau đó, ông Hoà truyền nghề cho anh Bùi Chí Thành.

Từ năm 6 tuổi, anh Thành thường xuyên có mặt ở quán, quan sát cách bố mẹ thái thịt, cho phở vào bát rồi phục vụ khách.

Khách đến thưởng thức quán phở Thìn đầu ngõ 61 trước khi đóng cửa (Ảnh: Trần Thành Công).

Theo anh, địa điểm này gắn liền với ký ức của gia đình và người yêu phở nhiều thập kỷ qua. Đây cũng là mảnh đất ghi dấu ấn ông nội gây dựng sự nghiệp từ những ngày còn khó khăn.

"Chúng tôi hy vọng vị trí hiện tại sẽ là quảng trường rộng rãi và đẹp mắt trong tương lai cho người dân, du khách đến tham quan, vui chơi", anh Thành cho biết.

Chị Thương (sống ở phường Đống Đa, Hà Nội) yêu mến quán phở hơn 30 năm qua cũng tranh thủ ghé quán thưởng thức trước khi người dân ở ngõ 61 không còn.

Chị kể, khoảng 7-8 tuổi, chị đã theo bố mẹ lên hồ Gươm ăn phở. Lớn lên, chị vẫn thường xuyên ghé quán. Lúc lập gia đình, người phụ nữ vẫn thường xuyên đưa chồng con đến ăn. Nhiều thế hệ gia đình chị gắn bó với món phở trên phố Đinh Tiên Hoàng.

“Ăn phở Thìn ngay cạnh hồ Gươm, ngắm nhìn dòng người tấp nập là thú vui. Giữa làn khói nghi ngút từ bát phở nóng hổi, tiếng xe cộ, bước chân người qua lại hòa vào nhau, tạo nên nhịp sống đặc trưng của khu phố cổ", chị nói.