Đệ nhất phu nhân Mỹ không thích điệu nhảy của chồng

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhảy tạm biệt sau bài phát biểu tại sự kiện ở Washington hôm 6/1 (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump thường nhận được những tràng reo hò cổ vũ từ người ủng hộ khi ông nhảy múa trên sân khấu tại các cuộc vận động chính trị. Tuy nhiên, hôm 6/1, ông tiết lộ rằng Đệ nhất phu nhân Melania Trump không thích ông “nhảy múa”.

“Vợ tôi ghét khi tôi làm điều này”, ông Trump nói trong một bài phát biểu trước các nghị sĩ Cộng hòa tại Washington.

“Cô ấy là một người rất thanh lịch, đúng không? Cô ấy nói: “Làm như vậy không giống một tổng thống”. Tôi đáp: “Nhưng anh đã trở thành tổng thống rồi mà””, ông Trump chia sẻ.

“Tôi nói rằng mọi người đều muốn tôi nhảy”, ông Trump kể lại với các nghị sĩ, thuật lại điều mà ông đã nói với Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

Tổng thống Trump nhảy trên sân khấu (Nguồn: Straitstimes)

Tổng thống Trump thường thực hiện những động tác nhảy múa đặc trưng của mình vào cuối các bài phát biểu, khi ca khúc YMCA vang lên. Ông thường nắm chặt hai bàn tay và lắc lư theo điệu nhạc trên sân khấu.

Điệu nhảy này từng trở thành cơn sốt trên mạng xã hội, khi nhiều người đăng video diễn lại các động tác của ông Trump.