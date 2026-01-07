Phát hiện u xơ nhưng không khám định kỳ, người phụ nữ phải cắt bỏ tử cung

Gánh hậu quả nặng nề vì chủ quan

Ba năm trước, chị N.T.K.A. (41 tuổi) phát hiện có u xơ tử cung trong một lần khám phụ khoa. Khi đó, khối u chưa lớn và chưa có triệu chứng bất thường, nên người phụ nữ chỉ theo dõi và không khám, kiểm tra thường xuyên.

Hơn một năm trở lại đây, vòng bụng của chị A. to dần và nặng nề như mang thai, kèm theo một loạt biểu hiện như tiểu khó và lắt nhắt, khó đi tiêu, bất thường kinh nguyệt kéo dài. Khi các triệu chứng ngày càng nặng, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt và sức khỏe, người bệnh mới đến bệnh viện.

Tại Phòng khám Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, kết quả thăm khám lâm sàng và siêu âm cho thấy người bệnh có khối u xơ tử cung lớn. Khối u phát triển đến mức không còn nhận diện được mô tử cung bình thường và gây ảnh hưởng đến các cơ quan lân cận.

Theo BSCKII Bùi Ngọc Phượng, khoa Sản Phụ khoa, các khối u xơ tử cung kích thước lớn sẽ chèn ép niệu quản, gây tiểu khó và làm thận ứ nước, lâu dài dẫn đến suy giảm chức năng thận. Khối u lớn còn gây ảnh hưởng hệ tiêu hóa, khiến người bệnh có cảm giác ăn không tiêu, đau dạ dày hoặc đi cầu khó.

Khối u phát triển khiến vòng bụng của chị A. phình to như mang thai 7 tháng (Ảnh: BVCC).

Bên cạnh đó, vùng bụng bị khối u chèn ép cũng gây đau, đi lại nặng nề và ảnh hưởng đến khả năng vận động. Ngoài ra, người bệnh còn thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi kéo dài do đau bụng và thiếu máu khi hành kinh.

Đối với phụ nữ mong muốn mang thai, khối u xơ tử cung kích thước lớn có thể làm tăng nguy cơ khó thụ thai, sảy thai và sinh non.

Trong trường hợp của bệnh nhân trên, theo bác sĩ Phượng, can thiệp phẫu thuật cắt tử cung có khối u là hướng điều trị tối ưu, nhằm xử lý dứt điểm bệnh lý và đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người bệnh.

Hồi phục tích cực sau ca đại phẫu

Sau khi được tư vấn kỹ lưỡng, chị A. đã đồng ý điều trị triệt để bằng phương pháp phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn và hai tai vòi, chừa lại hai buồng trứng.

Ê-kíp phẫu thuật gồm BS.CKII Bùi Ngọc Phượng phối hợp cùng các bác sĩ Tiết niệu và Gây mê hồi sức đã nhanh chóng tiến hành kỹ thuật mổ hở đi đường ngang trên vệ để vừa lấy được tử cung hoàn toàn kèm khối u khổng lồ, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ theo nguyện vọng của người bệnh.

Ê-kíp phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung và khối u ra khỏi cơ thể bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Nhằm đảm bảo an toàn, ê-kíp đã đặt Sonde JJ trước mổ. Trong suốt quá trình phẫu thuật, các y bác sĩ kiểm soát cầm máu chặt chẽ, đánh giá kỹ lưỡng hai niệu quản và không ghi nhận tổn thương các cơ quan lân cận.

Ca phẫu thuật thành công, khối u cùng tử cung được lấy ra an toàn, bệnh nhân không xảy ra biến chứng về tuần hoàn và hô hấp. Khối u sau khi được bóc tách có kích thước 25x25x25cm, tương đương 1 quả bóng và nặng đến 4kg. Toàn bộ khối u đã được gửi giải phẫu bệnh ngay sau đó.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi liên tục và đã xuất viện ổn định hậu phẫu ngày thứ 4.

“Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều, gần như không còn cảm giác nặng nề, mệt mỏi như trước. Cảm ơn các bác sĩ và điều dưỡng đã chăm sóc tôi tận tình từ lúc thăm khám cho đến khi xuất viện", chị A. chia sẻ.

Tầm quan trọng của việc thăm khám định kỳ

BS.CKII Bùi Ngọc Phượng chia sẻ, trong trường hợp trên, việc phẫu thuật cắt tử cung nhằm giải phóng cơ thể khỏi khối u nặng nề, chấm dứt các triệu chứng đang gây ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, từ đó cải thiện chất lượng sống, phòng ngừa tái phát bệnh cũng như biến chứng đến thận hay trực tràng.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và tiền mãn kinh nên chủ động đặt lịch hẹn thăm khám sản phụ khoa định kỳ, ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Cần can thiệp kịp thời khi đã phát hiện có nhân xơ tử cung.

"Việc theo dõi định kỳ giúp bác sĩ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Từ đó, người phụ nữ có thể bảo tồn chức năng sinh lý, sinh sản và nâng cao chất lượng sống lâu dài", bác sĩ Phượng nói.