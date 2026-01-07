Công an kịp thời ngăn người đàn ông định nhảy cầu ở Hải Phòng

Theo Công an Hải Phòng, khoảng 21h15 ngày 6/1, Công an xã Tiên Lãng nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một người đàn ông có ý định nhảy cầu tại khu vực cầu Khuể, phía xã Tiên Lãng.

Ngăn chặn kịp thời người đàn ông có ý định nhảy cầu tự tử (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy ca trực đã điều động cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với người dân đi đường vận động, can thiệp kịp thời, đưa người này về trụ sở công an xã.

Cơ quan công an xác định người đàn ông là ông M.X.N. (SN 1994, trú thôn Trà Đông, xã Tiên Minh, Hải Phòng) có tiền sử rối loạn tâm thần và từng nhiều lần điều trị tại Bệnh viện Đông Khê.

Theo xác minh ban đầu, do tâm lý buồn chán, cho rằng gia đình thiếu quan tâm và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên anh M.X.N. nảy sinh ý định tự tử.

Công an xã Tiên Lãng đã liên hệ, bàn giao anh M.X.N. cho gia đình tiếp tục quản lý, theo dõi, chăm sóc, đồng thời khuyến nghị gia đình đưa người này điều trị, ổn định tâm lý, phòng ngừa sự việc đáng tiếc.