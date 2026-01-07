Thiết kế nút giao 4 tầng giúp mở thêm cửa ngõ phía Đông TPHCM

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông TPHCM) được giao là cơ quan tổ chức thi tuyển kiến trúc nút giao Gò Công. Hình thức thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia.

Cuộc thi nhằm lựa chọn ý tưởng và phương án thiết kế kiến trúc tối ưu, khả thi cao, độc đáo, hiện đại, đồng thời đảm bảo đầy đủ yêu cầu kỹ thuật đối với công trình này.

Phối cảnh nút giao Gò Công (Ảnh: Ban Giao thông TPHCM).

Với vai trò nút giao kết nối Vành đai 3, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) và đường nối đến xa lộ Hà Nội, công trình nút giao Gò Công được thiết kế phức tạp với 4 tầng, gồm hầm chui, đường trên mặt đất và 2 tầng cầu cạn chồng lên nhau.

Nút giao này được kỳ vọng tạo thêm một cửa ngõ giao thông phía Đông TPHCM thông qua cầu Long Hưng, kết nối sang tỉnh Đồng Nai. Hiện tại, cửa ngõ phía Đông thành phố chủ yếu thông qua cầu Đồng Nai (quốc lộ 1) và cầu Long Thành (cao tốc Bắc - Nam).

Trước đó, ngày 28/8/2025, HĐND TPHCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án nút giao Gò Công và đường nối từ nút giao này đến xa Hà Nội với tổng mức đầu tư 12.440 tỷ đồng.

Công trình có tổng chiều dài 5,9km, gồm hạng mục nút giao Gò Công trên tuyến Vành đai 3 và đường nối đến nút giao xa lộ Hà Nội (nút giao Trạm 2). Dự án đi qua 3 phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình và Long Phước (TPHCM).

Hiện trạng nút giao xa lộ Hà Nội với phần đường cụt chờ kết nối đến nút giao Gò Công (Đồ họa: Ngọc Tân).

Nút giao Gò Công được thiết kế dạng ngã tư 4 tầng (gồm 1 hầm chui) kết hợp đảo tròn. Phần cầu cạn Vành đai 3 được đầu tư thêm một đơn nguyên 4 làn xe để hoàn chỉnh theo quy hoạch 8 làn xe.

Đoạn đường nối dài khoảng 5km gồm các cầu vượt tại nút giao đường Lê Văn Việt, nút giao đường D1, cầu qua rạch Gò Công và rạch Trau Trảu.

Do là công trình cấp đặc biệt, hạng mục nút giao Gò Công được tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc theo quy định. Để đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là khâu giải phóng mặt bằng, dự án được tách thành 2 dự án thành phần.