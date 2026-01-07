Từ 1/7, cán bộ phải giải trình nếu tài sản biến động trên 1 tỷ đồng

Sáng 7/1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm bảo đảm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Những nội dung sửa đổi, bổ sung cũng phù hợp với các chủ trương, chính sách của Đảng và hệ thống pháp luật về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt (Ảnh: Trần Thường).

Giới thiệu những nội dung đáng chú ý, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo hướng quy định chung về các nội dung đánh giá cho phù hợp với chức năng quản lý Nhà nước của các bộ, ngành, địa phương.

Luật giao Chính phủ quy định các tiêu chí đánh giá nhằm bảo đảm tính chủ động và tính chịu trách nhiệm của các bộ, UBND cấp tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng.

Quy định về trách nhiệm giải trình cũng được sửa đổi, bổ sung trong luật sửa đổi này. Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải trình về quyết định, hành vi của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi đó.

Một nội dung quan trọng khác đã được sửa đổi lần này, liên quan quy định về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong kiểm soát tài sản, thu nhập.

Để phù hợp với điều kiện thực tế, Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về giá trị tài sản, mức thu nhập phải kê khai và kê khai bổ sung. Theo quy định mới, giá trị mỗi loại tài sản phải kê khai là từ 150 triệu đồng trở lên và giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung là từ 1 tỷ đồng trở lên.

Cụ thể, Luật nêu rõ: “Yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan, giải trình khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập”.

Việc kê khai, giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Luật mới đã sửa đổi, bổ sung quy định về phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời quy định người được giao tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

Luật giao Chính phủ quy định các trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập tại doanh nghiệp Nhà nước.