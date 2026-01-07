Chi tiết những người được nhận quà Tết lên đến 3 triệu đồng

Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nghị quyết quy định mức kinh phí tặng quà các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026, với mức cao nhất lên tới 3 triệu đồng/người.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII thông qua tại kỳ họp thứ 38 và chính thức có hiệu lực từ ngày 27/12/2025.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Tọi ở xã Trung Hạ (Ảnh: Phong Sắc).

Mức quà 3 triệu đồng/người sẽ được áp dụng cho các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh khi đến thăm, chúc Tết tại gia đình người có công tiêu biểu, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; công dân tiêu biểu, người có đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đối với các đối tượng khác, mức quà tặng bằng tiền mặt được quy định theo các mức.

Mức 1 triệu đồng gồm: người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, đại diện thân nhân liệt sỹ, người thờ cúng liệt sỹ; vợ và con liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hằng tháng; tướng lĩnh lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

Mức 500.000 đồng áp dụng cho đảng viên đã được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi đảng đang cư trú trên địa bàn tỉnh; người đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn tỉnh, gồm: Giáo sư, phó giáo sư; cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Đại tá, Thượng tá lực lượng vũ trang.

Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện nghị quyết này là hơn 96 tỷ đồng, do ngân sách tỉnh đảm bảo.