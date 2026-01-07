Công an thông tin vụ cháy nhà 3 tầng trên phố Trần Cung ở Hà Nội

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 5h40 cùng ngày, tại căn nhà cao 3 tầng, diện tích khoảng 90m2 ở số 24, ngõ 82 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội xảy ra hỏa hoạn.

Khu vực tầng 1 của ngôi nhà - nơi xảy ra vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận tin báo, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 11 và Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) điều 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo cảnh sát, đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 1 của căn nhà nêu trên. Vụ cháy đã được người dân dập tắt, toàn bộ người mắc kẹt trong nhà đã tự thoát ra bên ngoài trong tình trạng tỉnh táo.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội, tại hiện trường, chỉ huy chữa cháy đã yêu cầu chủ căn nhà xảy ra cháy đưa toàn bộ người sinh sống trong nhà đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe.

Qua nắm bắt thông tin, đến thời điểm hiện tại, 15 người sinh sống trong căn nhà xảy ra cháy đã được các y, bác sỹ Bệnh viện E thăm khám và điều trị ổn định.

Nhà chức trách cho hay, vụ cháy không làm ai tử vong, nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được làm rõ.