Đỉnh Fansipan -2 độ C, băng giá phủ trắng

Rạng sáng 7/1, tại đỉnh Fansipan, nền nhiệt xuống thấp khoảng -2 độ C khiến băng giá xuất hiện dày đặc, phủ trắng cây cối, lối đi và các công trình trên đỉnh núi, tạo nên khung cảnh mùa đông ấn tượng.

Lớp băng trắng xóa bao trùm “nóc nhà Đông Dương” cho thấy mức độ rét sâu của đợt không khí lạnh lần này.

Băng giá phủ kín đỉnh Fansipan (Ảnh: Minh Tuấn).

Nền nhiệt độ tại đỉnh Fansipan bắt đầu xuống thấp từ 17h ngày 6/1, kéo dài tới sáng sớm 7/1. Theo chính quyền địa phương, tới khoảng 8h cùng ngày, băng giá đã bắt đầu tan dần.

Trước đó tuyết đã rơi nhẹ trên đỉnh Fansipan trong ngày 18/12/2025. Từ tháng 12/2025, đỉnh núi cao nhất Việt Nam đã đón rất nhiều đợt sương muối, băng giá phủ dày.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết Tây Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Băng giá phủ trắng cây cối trên đỉnh Fansipan rạng sáng 7/1 (Ảnh: Minh Tuấn).

Theo thông tin dự báo thời tiết ngày 7/1, tại Hà Nội ban ngày trời nắng nhưng vẫn rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C, có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C.

Tây Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 5 độ C.