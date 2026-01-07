Tết ấm áp trong những mái nhà hồi sinh sau bão lũ

Theo UBND tỉnh Gia Lai, bão Kalmaegi (bão số 13) và đợt lũ lịch sử cuối năm 2025 đã làm hơn 28.000 ngôi nhà ở tỉnh này bị hư hỏng, trong đó 674 căn sập hoàn toàn. Sau thiên tai, cả hệ thống chính trị vào cuộc, sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là “Chiến dịch Quang Trung”, hàng trăm mái ấm đã được hồi sinh, thắp lên niềm vui, hy vọng cho người dân vùng lũ.

Trong ngôi nhà mới rộng khoảng 70m2, còn thơm mùi sơn, vừa được dựng lên trong “Chiến dịch Quang Trung”, bà Lương Thị Mai (73 tuổi, trú tại thôn Phú Mỹ 2, xã Tuy Phước, Gia Lai) không giấu được niềm xúc động.

“Nhìn ngôi nhà đổ sập, tôi không cầm được nước mắt vì đó không chỉ là tài sản tích góp cả đời mà còn là kỷ niệm, ký ức vui buồn của cả gia đình. Nhưng thiên tai biết trách ai được. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của nhà nước, giờ tôi có ngôi nhà mới để vui đón Tết”, bà Lương Thị Mai nói.

Theo bà Lương Thị Mai, ngôi nhà trị giá khoảng 250 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 60 triệu, Bộ Công an 50 triệu đồng, xã Tuy Phước vận động mạnh thường quân ủng hộ 35 triệu đồng, phần còn lại do gia đình tích góp (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

“Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ xây dựng khẩn trương, giúp gia đình sớm có ngôi nhà mới khang trang, yên tâm trước mưa gió”, bà Lương Thị Mai chia sẻ thêm.

Niềm vui trong ngôi nhà mới cũng hiện rõ trên gương mặt cựu chiến binh Võ Văn Thành (73 tuổi, xã Tuy Phước Đông). Ngày 5/1, Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34) bàn giao ngôi nhà rộng 75m2 cho ông chỉ sau 16 ngày “thần tốc” thi công.

“Vợ chồng tôi từng mơ có ngôi nhà mới để an tâm sống những năm tháng tuổi già. Giờ ước mơ thành hiện thực, tôi rất vui mừng. Cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 29 đã hỗ trợ gia đình sớm có ngôi nhà mới để đón Tết”, ông Thành xúc động (Ảnh: Quốc Việt).

Tại xã Tuy Phước Bắc, niềm vui lan tỏa trong ngôi nhà đang dần hoàn thiện của bà Lê Thị Cúc (68 tuổi, trú tại thôn Giang Bắc).

Đại tá Võ Thanh Hải, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, động viên bà Cúc, đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ khẩn trương hoàn thiện ngôi nhà để bàn giao sớm cho người dân yên tâm đón Tết cổ truyền ấm áp.

Chồng mất sớm, bà Cúc một mình gồng gánh nuôi con. Cậu con trai 20 tuổi phải nghỉ học sớm để phụ mẹ mưu sinh. Ngôi nhà nhỏ là tổ ấm của hai mẹ con nhưng đã bị bão quật sập, vỡ vụn.

“Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể xây được ngôi nhà khang trang như thế này. Sự quan tâm kịp thời của nhà nước, chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội cùng những món quà thiết thực từ Quân khu 5 khiến mẹ con tôi cảm thấy rất ấm lòng”, bà Cúc bày tỏ.

Chiến sĩ bộ đội thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện những công việc cuối để bàn giao ngôi nhà cho hộ bà Cúc.

Cũng tại xã Tuy Phước Bắc, ngôi nhà mới của vợ chồng ông Cao Văn Lợi (72 tuổi) và bà Võ Thị Kỵ (71 tuổi, ở thôn Giang Bắc) cũng dần được hoàn thiện trong niềm vui những ngày đầu năm 2026. Bà Kỵ kể, ngày bão số 13 đổ bộ, vợ chồng bà sang nhà con rể trú tạm, nếu ở lại, căn nhà cũ sập tính mạng khó giữ.

“Chừng tuổi này ai nghĩ còn xây nhà mới. Vợ chồng lớn tuổi chỉ làm vài sào ruộng tích góp dưỡng già. Ông trời nổi giận, nhà sập buồn lắm, nhưng may mắn được nhà nước quan tâm, hỗ trợ. Có ngôi nhà khang trang để con cháu về sum vầy là vui lắm rồi”, bà Kỵ chia sẻ.